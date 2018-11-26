В войсках создали 76 правоохранных подразделений

Военная полиция со следующего года по указу президента РФ № 597 переходит на новую систему управления. Руководить ею будут не только из Минобороны, но и из окружных и флотских штабов.

- Теперь командующие совместно с Главным управлением военной полиции станут обеспечивать на территориях военных округов и Северного флота законность, правопорядок, воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения, противодействие преступности и защиту других охраняемых законом правоотношений в области обороны, - объяснил суть перемен начальник военно-полицейского главка Владимир Ивановский.

Что же касается других функций Главного управления военной полиции, то его сотрудники будут еще отвечать за подготовку армейских правоохранителей, обеспечение их подразделений вооружением, техникой и экипировкой. А также за методическое руководство военными полицейскими и кадровую политику, связанную с назначением руководителей и других должностных лиц региональных и территориальных органов.

К полномочиям военной полиции добавился разбор случаев употребления служивыми наркотических веществ, пьяных выходок военных в общественных местах и других инцидентов с участием солдат

Кроме того, по словам генерала, военных полицейских наделили новыми полномочиями. С конца октября в круг их обязанностей входит не только дисциплинарная практика и проверка сообщений о преступлениях военнослужащих, но работа по совершенным ими административным правонарушениям. Раньше заниматься такими делами могли только органы Военной автоинспекции - ВАИ, да и то лишь в сфере безопасности дорожного движения. Сейчас к полномочиям военной полиции добавился разбор случаев употребления служивыми наркотических веществ, пьяных выходок военных в общественных местах и других, мягко говоря, неприятных инцидентов с участием солдат и офицеров.

Меняется и сама структура военно-полицейских органов. "РГ" со ссылкой на генерала Ивановского уже рассказывала, что в 2019 году в дивизиях и армиях появятся штатные правоохранные подразделения. Их формирование уже идет - в отдельных бригадах и полках военных округов и Северного флота созданы 76 взводов военной полиции. Еще 13 "прописались" в 12-м Главном управлении, отвечающем в армии и флоте за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Впервые появились подразделения ВАИ военной полиции и в наших зарубежных гарнизонах - на 102-й базе РФ в Армении и на российской 201-й базе в Таджикистане. Завершается формирование такого же подразделения в Киргизии.

- Мы также формируем территориальные органы с местом постоянной дислокации в поселке Белушья Губа на Новой земле. Они приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей уже в начале будущего года, - сообщил Ивановский.

И еще одна новость. Вслед за Владикавказом в Самаре скоро появится гауптвахта нового типа - на 85 человек и соответствующая международным нормам. Ее уже строят. В каждой камере будет санузел. Предусмотрены отдельные помещения для приема пищи и умывания, комнаты для свиданий и медосмотра. Еще на "губе" будут своя библиотека, 3 прогулочных дворика и плац для занятий строевой.