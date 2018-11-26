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26.11.2018 22:58
Рубрика: В мире

Верховная рада утвердила военное положение на Украине

Текст: Юрий Когалов
Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Как передает УНИАН, данное решение поддержали 276 депутатов из 330 присутствовавших.

Действовать оно будет на протяжении 30 дней на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областей, а также в акватории Азовского моря. Военное положение позволяет Киеву менять режим работы различных предприятий, учреждений и организаций, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения как граждан, так и иностранцев, проверять документы, проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья.

На том же заседании Рада утвердила дату президентских выборов. Они состоятся 31 марта 2019 года.

Фото: EPA
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Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли госграницу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины. Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

По мнению заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, введение военного положения на Украине направлено на то, чтобы президент Украины Петр Порошенко при своих низких рейтингах смог удержать власть своих руках.

"Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию, надуть себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз спасителем нации от мифической российской агрессии и ввести военного положение. Именно это киевская власть сейчас и делает", - отметил Полянский.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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