Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, изучив дело о "плохой квартире", жильцы которой не дают отдыхать гражданам.

Верховный суд подчеркнул, что гражданина надо признать потерпевшим, если он вызвал полицию к нарушителю тишины. Фото: Depositphotos.com

Ситуация с "громкими" соседями, от которых всем окружающим житья нет, очень распространенная проблема. Страдающая сторона, как правило, звонит в полицию, которая по закону должна объяснить возмутителю спокойствия, что шуметь по ночам нельзя. Не до всех это доходит. А если увещевания полицейских ничего не дали? Есть ли права у тех, кто вызывал полицию, и какие они, эти права, растолковал Верховный суд.

Высокая судебная инстанция объяснила, что если дело о нарушении тишины и покоя было возбуждено по обращению гражданина и этому есть подтверждение в книге учета сообщений о происшествиях, то такой гражданин является потерпевшим по делу об административном правонарушении. А следовательно, у него есть права - например, он может обжаловать решение о слишком мягком наказании шумного соседа.

Эта история началась стандартно: ночь, многоквартирный дом, в котором одной из жительниц так весело, что соседи не могут отдохнуть.

В полночь в полицию позвонил один из не выдержавших шума соседей многоквартирного дома. Когда полицейские прибыли на место, то смогли убедиться, что звонивший гражданин совершенно прав. В общем, полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Позже прошла административная комиссия. Она в ночном шуме не увидела ничего ужасного и решила, что гражданка действительно виновата в том, что ее соседи всю ночь не могли сомкнуть глаз. Правда, наказание оказалось чисто символическим - административная комиссия ограничилась "устным предупреждением". Проще говоря, просто погрозила пальцем.

Вот только человека, вызвавшего полицию, такое наказание не устроило из-за чрезмерной, на его взгляд, мягкости. Он потребовал более суровой меры. Для этого подготовил иск и пошел в суд, оспаривать решение комиссии. Но из этой затеи ничего не вышло - в районном суде с ним даже разговаривать не стали. Объяснили, что в этом деле он никто.

Районный суд в своем отказе указал следующее - раз в протоколе гражданин не указан, значит, и жаловаться он не имеет права. Получилось, что в ситуации с наказанием он вообще никто и отношения к делу не имеет.

Вышестоящая инстанция с таким мнением районных коллег согласилась целиком и полностью.

Заместитель председателя регионального суда рассмотрел кассационную жалобу обиженного гражданина и высказал свое мнение.

Это мнение оказалось несколько отличным от выводов предыдущих судов, но особо ничего не изменило.

На взгляд заместителя председателя суда, раз гражданин ночью не смог заснуть из-за шума и вызвал наряд, то он явно пострадал и является потерпевшим (в смысле статьи 25.2 Кодекса Административных Правонарушений РФ). Раз он потерпевший, то вправе обжаловать постановление. Вот только в обжаловании нет смысла.

Суд решил: раз в протоколе гражданин не указан, значит, и жаловаться он не имеет права

Дело в том, что если отменить решение районного суда, то это ухудшит положение нарушителя - шумной соседки, а это закон запрещает. И вообще статья 30.17 КоАП РФ не предусматривает отмену предыдущих решений из-за мягкости наказания. Вывод зампреда суда: отменять оспариваемые постановления не надо.

Получив на руки стопку судебных отказов гражданин собрался с духом и обратился в Верховный суд РФ. И поступил совершенно правильно. В высокой судебной инстанции дело изучили и встали на сторону истца. Верховный суд РФ с выводами местных судов категорически не согласился. Он все судебные постановления по этому делу отменил.

Высокая судебная инстанция так сформулировала свою позицию.

Верховный суд сказал, что по закону потерпевший гражданин - это лицо, которому правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред. У потерпевшего человека есть право на участие в деле, и оно не зависит от того, является ли наступление конкретных последствий признаком состава административного правонарушения.

Наше административное дело было возбуждено по обращению потерпевшего в отдел полиции. В своем обращении гражданин проинформировал органы правопорядка о нарушении тишины и своих прав. Его обращение подтверждается записью в Книге учета сообщений о происшествиях.

Из всего сказанного Верховным судом следует, такой вывод. Случившимся правонарушением затронуты права гражданина и он в рассматриваемом случае является потерпевшим по этому делу. А это, в свою очередь ,означает, что гражданин имеет полное право на обжалование постановления административной комиссии.

Есть еще один важный момент - судебный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях подразумевает обязанность суда по созданию на всех стадиях производства по делу равных условий для сторон спора. В нашем же случае, подчеркнул Верховный суд РФ, местные суды незаконно отказали одной из сторон в реализации права на обжалование, что повлекло нарушение права потерпевшего гражданина на судебную защиту.

Верховный суд заявил: это процессуальное нарушение "носит существенный характер и не позволяет всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело". В таких случаях, согласно пункта 3 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, суд выносит решение об отмене всех предыдущих судебных актов и о возвращении дела на новое рассмотрение.

В своих разъяснениях Верховный суд подчеркнул - новое, справедливое рассмотрение с соблюдением всех процессуальных гарантий сторон само по себе не влечет ухудшения положения человека, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

И напоследок еще одна весьма существенная деталь. Верховный суд РФ напомнил коллегам о материлах своего Пленума (№ 5 от 24 марта 2005 г.). Там было сказано следующее - срок давности привлечения гражданина к ответственности истек во время пересмотра постановления о назначении административного наказания. И это, на взгляд высокого суда означает следующее: ничего не препятствует возвращению дела о слабо наказанной соседки на новое рассмотрение, снова в районный суд.