Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам подписание президентом Украины Петром Порошенко указа о введении военного положения на территории страны, что произошло на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток​​​. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Это произошло по следам инцидента 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ. С целью принудительной остановки было применено оружие.

Вячеслав Володин предположил, что, возможно, Верховная Рада одобрит предложение Порошенко, приняв закон на эту тему.

- По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе, - отметил глава нижней палаты.

К сожалению, добавил Володин, "граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого - любыми способами сохранить личную власть".