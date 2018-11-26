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26.11.2018 19:13
Рубрика: Власть

Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал журналистам подписание президентом Украины Петром Порошенко указа о введении военного положения на территории страны, что произошло на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями.

Фото: EPA
Зачем Порошенко нужно военное положение

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток​​​. Военное положение вступит в силу лишь после одобрения Верховной рады. Это произошло по следам инцидента 25 ноября, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ. С целью принудительной остановки было применено оружие.

Фото: Depositphotos.com
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Вячеслав Володин предположил, что, возможно, Верховная Рада одобрит предложение Порошенко, приняв закон на эту тему.

- По сути, закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе, - отметил глава нижней палаты.

К сожалению, добавил Володин, "граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого - любыми способами сохранить личную власть".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Провокация Украины в Керченском проливе
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