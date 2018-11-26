Xiaomi выпустит замену наушникам Apple AirPods. Только очень некрасивую

Федеральная комиссия по связи США зарегистрировала новый продукт Xiaomi, который, вероятно, скоро выйдет на рынок. Им станут беспроводные наушники Mi True Wireless с чехлом-зарядкой.

Новинка выглядит не очень привлекательно - как смесь Apple AirPods со стандартными наушниками-затычками.

Необычный, но при этом отнюдь не элегантный дизайн с использованием силиконовых уплотнителей, которые призваны не пропускать посторонние звуки, вынуждает разработчиков использовать более толстый зарядный кейс. Носить Mi True Wireless в заднем кармане брюк или джинсов будет проблематично.

Толстые "палки", в которых спрятаны аккумуляторы, также выглядят неэстетично. Однако благодаря увеличенным габаритам наушники смогут работать не пять часов без подзарядки, как AirPods, а целых десять. Они также получат сенсорные датчики для старта и остановки воспроизведения и регулировки громкости.

О цене наушников пока информации нет, но с точки зрения внешнего вида у Mi True Wireless есть масса более красивых конкурентов. Это и Huawei Free Buds, и Elari Nanopods. Да и у самой Xiaomi есть замечательные затычки AirDots.