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Xiaomi выпустит замену наушникам Apple AirPods. Только очень некрасивую

26.11.2018,  
14:54
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Федеральная комиссия по связи США зарегистрировала новый продукт Xiaomi, который, вероятно, скоро выйдет на рынок. Им станут беспроводные наушники Mi True Wireless с чехлом-зарядкой.

Новинка выглядит не очень привлекательно - как смесь Apple AirPods со стандартными наушниками-затычками.

Необычный, но при этом отнюдь не элегантный дизайн с использованием силиконовых уплотнителей, которые призваны не пропускать посторонние звуки, вынуждает разработчиков использовать более толстый зарядный кейс. Носить Mi True Wireless в заднем кармане брюк или джинсов будет проблематично.

Толстые "палки", в которых спрятаны аккумуляторы, также выглядят неэстетично. Однако благодаря увеличенным габаритам наушники смогут работать не пять часов без подзарядки, как AirPods, а целых десять. Они также получат сенсорные датчики для старта и остановки воспроизведения и регулировки громкости.

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О цене наушников пока информации нет, но с точки зрения внешнего вида у Mi True Wireless есть масса более красивых конкурентов. Это и Huawei Free Buds, и Elari Nanopods. Да и у самой Xiaomi есть замечательные затычки AirDots.

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