Женщина впервые стала послом Афганистана в США

Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США. Ранее Роя была послом республики в Индонезии.

По словам официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури, Рахмани является одним из самых талантливых дипломатов страны и подтверждением этого являются успехи Рои, которых она достигла во время службы в Индонезии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал 1TV.

Ранее пост посла Афганистана в Соединенных Штатах занимал Хамдулла Мохиб, однако в августе он был назначен на должность советника президента Афганистана по национальной безопасности.