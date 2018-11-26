Региональные программы "Умный город" будут разработаны по федеральной методике. Рекомендации направил в регионы минстрой, сообщил на форуме "Smart City 2018: цифровая трансформация" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Рекомендации были разработаны ведомством в соответствии с концепцией программы "Цифровая экономика". Они поясняют, как структурировать региональные проекты по цифровизации городской инфраструктуры, и содержат наборы технологических механизмов по отраслям. Это позволит сделать процесс внедрения "умных" разработок в городскую жизнь более эффективным, полагают в минстрое.

Проект "Умный город" реализуется в 37 пилотных городах (в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда"). Как обратил внимание Андрей Чибис, он новый не только для России, но и для всего мира. Поэтому регионам оказывается вся необходимая методическая и организационная поддержка.

В частности, создан "Банк решений умного города". Это открытый портал, который аккумулировал более 100 технологий - например, беспилотники с тепловизорами могут использоваться для обследования теплосетей. Эта технология увеличивает скорость обследования в четыре раза, а эффективность ремонта - в 11 раз. В банке также есть решения в сфере транспорта, экологии, энергетики, безопасности и градостроительства. Все они призваны сделать жизнь горожан более комфортной, а городскому бюджету часто позволяют сэкономить.

Российские города опираются на лучший мировой опыт в сфере "умных" решений для города. Разработкой совместных решений займется, в частности, российско-японская рабочая группа по городской среде. Отдельные японские технологии уже были опробованы на территории российских городов, и этот опыт признан успешным. Например, высокую эффективность показали использование системы "умных" светофоров и санация трубопроводов методом спиральной навивки.

Японские технологии используют в Воронеже, одном из пилотных городов проекта "Умный город". Помимо "умных" светофоров строятся "умные и здоровые" дома, будут протестированы технологии цифровой трансформации водоканала. Планируется разработать единую платформу для выстраивания эффективной системы учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов. Также будет запущен пилотный сервис по учету ресурсов с помощью цифрового зонирования и управления потерями.

В целом россияне начинают предъявлять все более высокие требования к качеству городской среды, отмечается в докладе Центра стратегических разработок "Северо-Запад". Новое поколение горожан хочет "умно" потреблять, всегда и везде быть на связи, быстро и по оптимальным маршрутам перемещаться по городу, иметь возможность оперативно найти нужное место, попасть к врачу, записать ребенка в школу или детский сад, удаленно покупать продукты, оперативно оплачивать услуги ЖКХ и узнавать о происшествиях. То есть жители начинают воспринимать город как сервис, что, по мнению авторов доклада, вполне вписывается в общую логику становления цифрового общества и экономики в России.

Создан "Банк решений умного города". Это открытый портал, который аккумулировал более 100 технологий - например, беспилотники с тепловизорами

Активно развиваются комплексные проекты - в частности, в сфере безопасности. Например, в Санкт-Петербурге в 2017 году заработал единый центр, объединивший информационные системы города. Проект по безопасности электросетевого комплекса был реализован в Уфе. В Екатеринбурге, Улан-Удэ, Нижнем Тагиле, городах Белгородской области реализуются проекты по "умному" освещению.

В то же время, как обратил внимание Андрей Чибис, многие внедренные "умные" технологии можно такими назвать только с натяжкой. Например, установленные по программе "Безопасный город" камеры не сделали города безопасней, потому что видеонаблюдение используется, когда преступление уже совершено.

Еще одно важное направление работы - кибербезопасность. Здесь России есть чем похвастаться: наши системы в этой сфере - сильнейшие в мире, уверен руководитель управления информационного обеспечения и координации Агентства инноваций Москвы Кирилл Ильницкий. По его словам, в Москве сегодня есть целые комплексы решений по каждой из 6-7 основных угроз, стоящих перед мировыми мегаполисами. Эти решения совместимы, могут дополнять друг друга и по-разному конфигурироваться.

"По нашим прогнозам, сфера кибербезопасности будет расти даже быстрее, чем умный город, - рассказал Ильницкий на конференции "Умный город - безопасный город". - По консервативным оценкам, на проекты в сфере "умного города" в мире было потрачено в этом году около 80 миллиардов долларов. К 2021 году эти траты достигнут 135 миллиардов долларов. В последние пять лет каждый год мировые расходы растут на 20-30 процентов".

Расходы на кибербезопасность росли немного медленнее. И до сих пор, по словам эксперта, 75 процентов городов в мире недостаточно внимания уделяют этой сфере. Например, около 200 тысяч датчиков, контролирующих трафик, вообще никак не защищены.

В будущем траты на кибербезопасность еще вырастут, потому что время "умного города" подходит к концу и уступает место переходу к городу как платформе, рассказал Кирилл Ильницкий. Большое внимание будет уделяться проблеме защиты данных - как самого города, так и его жителей.