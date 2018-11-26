Зимняя погода придет почти во все регионы России

Самое серьезное похолодание на этой неделе ожидается в Коми. Подморозит и в центральных регионах, но снега там не будет. А в районе Сочи тепло - до плюс 17 градусов.

В центральных областях температура воздуха упадет на один-два градуса. Ночная температура составит -4…-9, дневная будет в пределах от минус 1 до минус 6 градусов. Холодать будет всю неделю. Во вторник, 27 ноября, ночью уже минус 7-12 градусов, днем - минус 3-8 градусов. 28 ноября еще на пару градусов холоднее: минус 9-14 ночью, а днем минус 5-10. И к концу месяца ночью минус 11-16, днем минус 6-11 градусов.

"Центр будет находиться в зоне влияния очередного холодного антициклона из Скандинавии. Подует северный ветер", - пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Но снега пока немного. Обычно к концу ноября в центральных регионах европейкой части России устанавливается снежный покров, который не тает до весны. В прошлом году в ноябре уже лежал снег, но он растаял в течение декабря и Новый год жители центра встречали, любуясь прошлогодней зеленой травой.

"В конце ноября обычно выпадает до 5-10 сантиметров снега. Но пока в столичном регионе выпало в пределах сантиметра. Такая сравнительно бесснежная погода обеспечивается за счет антициклона с сухим воздухом, - пояснила Паршина. - Вот и на этой неделе осадки возможны, но очень кратковременные и умеренные. Снег будет, но не такой, чтобы можно уже встать на лыжи и играть в снежки".

На севере тоже понижение температуры - в Мурманской области снег и сильная гололедица на дорогах. В течение суток до -8, местами до -14 градусов. В Архангельской и Вологодской областях местами будет идти снег. Днем там от нуля до минус 6.

Самое серьезное похолодание - в Коми. Если на юге еще минус 5-10 градусов, то на севере и востоке ночью 30-градусные морозы. Днем минус 20-25 градусов. Почти также морозно на востоке Ненецкого округа. Там и самые большие сугробы на европейской части - около полуметра.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - осадки в виде мокрого снега. Днем до минус 6 градусов. В Калининградской области сыро, туман. Днем до 5 тепла.

Выпал снег и в Поволжье. Высота сугробов около 20 сантиметров. Местами и больше. На юге Приволжского федерального округа неделя начнется с метели и сильного ветра. Похолодает: ночью минус 5-10 и днем 0-минус 5 градусов.

На юг России начнет оказывать влияние средиземноморский циклон. Он принесет дожди. Днем в Крыму плюс 9-14, на Южном берегу - плюс 7-9 градусов. Но затем характер погоды изменится. Во вторник, 27 ноября, ожидается сильный дождь, температура в течение суток плюс 6-11. А 28 ноября местами дождь, переходящий в снег и похолодание. Максимум +2 градуса.

На Северном Кавказе преимущественно без осадков. На Черноморском побережье плюс 8-13 градусов. В районе Сочи до плюс 17.

На среднем Урале - в Екатеринбурге - снега пока что не очень много. Всего 8 сантиметров. В Тюмени и Омске сугробы повыше - до 20 сантиметров. В Томске - 45 сантиметров.

В Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае снегопады продолжатся. В предгорьях Республики Алтай ожидаются очень сильные осадки. За сутки может намести 20-сантиметровые сугробы. И похолодает до минус 7. А в Томской области до минус 19 градусов.

В Ямало-Ненецком округе и на северо-западе Ханты-Мансийского округа аномально холодная погода. Там температура воздуха ниже нормы на 8 и более градусов. В Ямало-Ненецком округе ночью до минус 30, днем 20-25 мороза.

А в Красноярском крае относительно тепло. Температура превысит норму на 5-10 градусов. Около нуля в центральных и южных районах края. Но в начале недели похолодает.

На Дальнем Востоке - в Приморском крае - небольшое потепление до плюс 2-7 градусов. На побережье Магаданской области, юге Камчатки, севере Кольских островов возможны интенсивные осадки и сильный ветер.

В Магадане за три дня выпало 36 мм осадков при месячной норме в 60 мм, то есть больше половины месячной нормы. В районе Магадана 60-сантиметровые сугробы.