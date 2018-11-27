"Агент Купер" сыграет Рузвельта в норвежском сериале с "Сагой Нурен"

59-летний Кайл Маклахлен, известный по роли агента ФБР Дейла Купера в сериале "Твин Пикс", сыграет президента США Франклина Рузвельта в новом норвежском сериале "Пересекая Атлантику" (Atlantic Crossing), пишет The Hollywood Reporter.

В центре истории - судьба норвежской принцессы Марты Шведской (София Хелин, Сага Норен из сериала "Мост"), бежавшей после вторжения Германии в Штаты.

Многолетнее знакомство жены норвежского наследника с американским президентом, по мнению некоторых историков, стало одной из причин вступления США в войну с Гитлером.

Постановщиком всех восьми серий проекта, которые начнут выходить на норвежском телевидении в конце декабря, станет режиссер Александр Эйк, известный, в первую очередь, по серии экранизаций романов Гуннара Столесена про частного детектива Варга Веума.