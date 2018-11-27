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"Агент Купер" сыграет Рузвельта в норвежском сериале с "Сагой Нурен"

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    27.11.2018, 11:17
Текст:   Феликс Зилич

59-летний Кайл Маклахлен, известный по роли агента ФБР Дейла Купера в сериале "Твин Пикс", сыграет президента США Франклина Рузвельта в новом норвежском сериале "Пересекая Атлантику" (Atlantic Crossing), пишет The Hollywood Reporter.

Фото: youtube.com/ Dagbladet
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В центре истории - судьба норвежской принцессы Марты Шведской (София Хелин, Сага Норен из сериала "Мост"), бежавшей после вторжения Германии в Штаты.

Многолетнее знакомство жены норвежского наследника с американским президентом, по мнению некоторых историков, стало одной из причин вступления США в войну с Гитлером.

Постановщиком всех восьми серий проекта, которые начнут выходить на норвежском телевидении в конце декабря, станет режиссер Александр Эйк, известный, в первую очередь, по серии экранизаций романов Гуннара Столесена про частного детектива Варга Веума.

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