Аренда загородных коттеджей на Новый год подешевела

Одним из бюджетных способов отметить Новый год большой компанией является аренда коттеджа. Чем больше людей, тем веселее и дешевле. Тем более за минувший год цены на дома в праздник снизились на 4,5 процента.

По данным федерального портала "МИР КВАРТИР", арендные ставки коттеджа в Подмосковье на Новый год стартуют от 40 тысяч рублей за 2 -3 праздничных дня. За эти деньги можно получить комфортный дом с несколькими спальнями. Развлечения в таком доме будут стандартные загородные: баня/сауна (скорее всего, за отдельную плату), мангал во дворе и караоке.

Все, конечно, зависит от расположения коттеджа. Если хочется встретить Новый год не абы где, а поближе к горнолыжной трассе, каткам, ресторанам и СПА, то это уже совсем другой ценник: 100-150 тысяч рублей.

Ну а за большие деньги можно получить при доме банкетный зал, танцпол, домашний кинотеатр и не просто баню, а собственный СПА, где бассейн будет большой, с подогревом, противотоком и прочими опциями. Такие коттеджи сдаются для масштабных мероприятий - под корпоративы, свадьбы и т.д. Но если на Новый год собралась большая компания, можно рассмотреть и такой вариант. Дом площадью 450 кв. метров будет стоит 230-250 тысяч рублей за пару суток с 31 декабря по 2 января.

"Спрос и цены на аренду "праздничных" домов в Подмосковье будут окончательно ясны в конце декабря", - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". В среднем в декабре цены поднимаются дополнительно на 5-10 процентов. "Начинать искать вариант для встречи Нового года нужно уже сейчас, пока самые интересные предложения еще не все забронировали", - считает он.

Большинство арендаторов хотели бы найти бюджетный вариант коттеджа на Новый год: 65 процентов запросов приходится на предложения до 80 тысяч рублей, еще 27 процентов готовы потратить на дом для праздника от 80 до 130 тысяч рублей и только 8 процентов рассматривают более дорогие варианты.

При этом владельцы недвижимости начали совершенно по-другому подходить к сдаче домов в аренду. Если раньше арендаторам доставался ремонт из 90-х от прежних хозяев и мангал во дворе, то теперь это обновленные интерьеры, качественное озеленение и милый декор на крыльце, в саду и доме.

Большинство арендаторов хотели бы найти бюджетный вариант коттеджа на Новый год: 65 процентов запросов приходится на предложения до 80 тысяч рублей

В регионах цены, конечно, ниже. В пригороде Санкт-Петербурга коттедж на Новый год стоит от 35 тысяч рублей. Дорогостоящие варианты сдаются за 100 тысяч рублей. Причем чем дальше от Северной столицы, тем ниже цены.

В других регионах арендные ставки на дома в курортных местах начинаются от 25 тысяч рублей за несколько праздничных дней. В Карелии снять небольшой дом на праздники стоит примерно 25-60 тысяч рублей. На родине Деда Мороза - в Великом Устюге за дом с 4 комнатами и баню с вениками попросят 42 тысячи рублей или 14 тысяч рублей в сутки.

Но многое зависит от вместимости коттеджа и места. Удаленные дома нередко оказываются не самым бюджетным вариантом. Так, в Валдайском национальном парке на берегу озера Петрово (Новгородская область) большой дом на 20 человек обойдется в 90 тысяч рублей. В городах Золотого кольца (Суздаль, Владимир, Ярославль) дома на 10-15 человек сдают за 90-120 тысяч руб.

Крым и Сочи стоят дороже, там мягче климат, близко горы с трассами. Разброс цен здесь широк: от 60 до 150 тысяч руб. Но это не предел, например, коттедж для 10-12 человек на территории горно-туристического центра "Газпрома" в Красной Поляне стоит на три праздничных дня 270 тысяч рублей.

В регионах спрос на коттеджи совсем другой. Здесь 72 процента арендаторов планируют найти на Новый год подходящий вариант до 60 тысяч рублей, 22 процента готовы выложить 60-100 тысяч рублей и лишь 6 процентов согласны снять дом дороже.

При бронировании коттеджей арендаторам стоит быть осторожнее. Не раз были случаи, когда собственники исчезали вместе с деньгами, а заветный дом оказывался сдан другим. При аренде домов у частных лиц нужно заключать договор. И прописывать в нем, достается ли вам дом целиком. Покомнатная сдача домов без предупреждения арендаторов тоже является популярным мошенничеством. При этом если такой момент не отражен в документах, то предъявить будет нечего: хозяин может просто сослаться на то, что вы не поняли друг друга.

Если хочется организованного отдыха, то санатории и пансионаты готовы "приютить" всех желающих. Так, при размещении в доме на базе отдыха в Подмосковье стоимость составит 6-7 тысяч на человека на пару суток Нового года. К примеру, в небольших коттеджах на 4-5 мест. Если домик на 10-12 человек, ценник снижается до 4-5 тысяч с человека.

Подмосковные санатории, пансионаты и базы отдыха не устанавливают посуточно аренду для самого праздника. Обычно прайс включает двое суток: с 31 декабря по 2 января. В цену входят проживание, питание и новогодний банкет. В среднем цена составит 15 тысяч рублей за человека при двухместном размещении, при одноместном - ближе к 20 тысячам. Хотя есть загородные парк-отели, которые за Новый год берут по 50 тысяч с человека при двухместном размещении.

Развлечения в сам праздник не санаторные: развлекательные программы, анимация, шашлыки, гуляния и игры на улице. Из полезного: прогулки на свежем воздухе, бассейн, лыжи и коньки. Для посетителей, которые задерживаются после 2 января, уже предлагается лечебная программа. Целиком каникулы со 2 по 8 января стоят около 20 тысяч рублей. Здесь подмосковные санатории также любят устанавливать единый прайс, а не стоимость за сутки.

В Сочи, Геленджике и Анапе цены начинаются от 20 тысяч при двухместном размещении. И здесь гораздо больше санаториев и пансионатов, которые предлагают посуточную аренду, даже на сам Новый год. В среднем от 3 до 7 тысяч рублей с человека за сутки. Даже там, где фиксированная цена на Новый год, есть варианты. К примеру, заезды с 30 декабря по 2 января или с 31 декабря по 3 января. Это связано с тем, что посетители слетаются сюда со всех уголков страны и все в разные даты.

В сравнении с прошлым годом цены на базы отдыха и санатории изменились незначительно. "Есть небольшой прирост в районе 3-5 процентов, но все зависит от выбранного пакета услуг - от развлекательной программы, питания и алкоголя, которые входят в стоимость новогодней ночи", - отмечает Елена Лысенкова, генеральный директор Hospitality Income Consulting.