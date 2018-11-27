Кара на города Содом и Гоморра пришла с неба. Сообщение об этом обошло многие зарубежные и отечественные СМИ.

Поводом стало выступление американского археолога Филиппа Сильвии на международной научной конференции. Он заявил, что обнаружены следы гигантского взрыва над Иорданией. Речь идет о найденных здесь минералах, которые мгновенно кристаллизовались при высокой температуре. По мнению ученого, такие следы мог оставить только метеорит, который взорвался в атмосфере и мгновенно уничтожил все живое в радиусе 25 километров. А радиоуглеродный анализ указал время события - около 3700 лет назад.

Впрочем, сам ученый сразу открестился от сенсации, заявив, что в его работе нет ни слова о Содоме и Гоморре, что все это интерпретация журналистов. Он же лишь заявил, что, по предварительным выводам, в указанном районе, возможно, взорвался метеорит, похожий на Тунгусский и Челябинский. Но это никак не свидетельствует, будто бы Содом и Гоморра существовали в реальности. Напомним, что эти города, согласно Ветхому Завету, находились в районе Мертвого моря, однако точное место до сих пор неизвестно. Вообще само их существование учеными подвергается сомнению. Найти города в разные годы пытались несколько экспедиций, но ни одна не увенчалась успехом.