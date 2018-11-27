Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора

Основатель организации Wikileaks Джулиан Ассанж был вынужден отдать родственникам кота по кличке Мичи, с которым он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от ареста.

Как сообщает на странице в Twitter редактор сайта Justice 4 Assange Ханна Йонассон, причиной расставания с питомцем стали угрозы властей Эквадора поместить животное в клетку. По мнению эквадорских дипломатов, Ассанж плохо кормит своего кота и недостаточно за ним прибирает, сообщает интернет-портал Vox.

"Рассерженный этой угрозой, он попросил своих адвокатов забрать кота туда, где он будет в безопасности. Кот сейчас живет с членами семьи Ассанжа. Они воссоединятся на свободе", - пишет активистка.

Напомним, в середине прошлого месяца появились сообщения о том, что эквадорские дипломаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения. В частности, его обязали самостоятельно ухаживать за своим питомцем, в случае нарушения животного обещали поместить в приют. Кроме того Ассанж обязан сам платить за еду, медобслуживание, стирку, а также пользование интернетом и телефоном.