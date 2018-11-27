Банкам разрешили не раскрывать информацию

Российским банкам, кредитным организациям и небанковским кредитным организациям, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, разрешили не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию. Но при этом такая информация должна быть предоставлена в Банк России.

Соответствующие постановления №1403, №1404 и №1405 подписаны премьер-министром правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Существующая сегодня в России система раскрытия информации о корпоративных данных опережает международные стандарты прозрачности и открытости. Однако для того, чтобы противодействовать незаконному санкционного давлению, кредитные учреждения и получили право не раскрывать информацию. При этом Банку России рекомендуется также не раскрывать полученную от банков и кредитных организаций информацию.