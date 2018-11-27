Банки стали требовать от клиентов обосновать переводы на тысячу рублей

Крупные российские банки просят клиентов обосновать необходимость переводов с карты на карту небольших сумм - в пределах 1 тысячи рублей. В противном случае карту могут заблокировать. Об этом пишет газета "Известия".

В публикации приводятся истории клиентов банков, которые уже столкнулись с проблемами. Например, у москвички Анастасии попросили письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств, письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты. Перевод был при этом как раз на сумму в тысячу рублей.

При этом в публикации упоминается, что Центробанк считает такие действия кредитных организаций незаконными. Банки действительно мониторят движение средств и могут приостановить операцию , если сочтут, что трансакция совершена без согласия владельца средств. Но банк не должен выяснять происхождение средств или назначение платежа. Ему лишь нужно получить подтверждение от владельца счета/карты, что перевод произошел с его согласия.