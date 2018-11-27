Беларусь выступила за справедливую конкуренцию в ЕАЭС

Приверженность Минска интеграционным процессам и "готовность построить полноценный экономический союз на принципах справедливой конкуренции и обеспечения четырех свобод на общем рынке" подтвердил на заседании Евразийского межправсовета белорусский премьер Сергей Румас.

По его словам, на встрече в узком составе главы правительств ЕАЭС обсудили ключевые чувствительные направления сотрудничества. "Не все обсуждения проходят гладко, сохраняются определенные разногласия. Это вполне естественно, каждое государство старается максимально отстоять свои национальные интересы. Тем не менее в переговорах присутствует главное - всеобщая нацеленность на развитие и укрепление нашего союза", - считает глава белорусского правительства.

Он признал, что в ЕАЭС в последние два года наблюдался устойчивый прирост во взаимной торговле. Но вместе с тем потенциал торгово-экономических отношений союза намного выше, полагает он, поэтому предстоит серьезная работа по реализации договоренностей и выполнению взятых на себя обязательств.

Премьер РБ отметил, что страны - участницы союза продолжат работать над его развитием, формированием новых единых рынков и секторов, обеспечивающих все большую свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Казахстане в начале будущего года, сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Как было озвучено на заседании, в 2019 году функции председательствующей стороны в ЕАЭС перейдут от России к Армении.