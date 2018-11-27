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27.11.2018 13:38
Рубрика: Экономика

ЦБ опроверг массовые блокировки мелких переводов граждан

Текст: Игорь Зубков
Банк России не подтвердил информацию о блокировках банками переводов на небольшие суммы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ранее газета "Известия" описала три таких случая с переводами в пределах тысячи рублей.

Блокировка платежа возможна по двум основаниям.

Фото: depositphotos.com
В Сбербанке опровергли массовую блокировку карт из-за небольших платежей

Во-первых, по вступившему в силу 26 сентября закону "об антифроде" - при подозрении, что доступ к счету получили злоумышленники. В этом случае банк должен связаться с клиентом для подтверждения проведения платежа. Простого ответа "да, это я провожу операцию" в этом случае достаточно для немедленного возобновления операции.

"Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен, - подчеркнул "РГ" представитель Банка России. - Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало".

Во-вторых, операция может быть заблокирована по требованиям антиотмывочного законодательства, которое направлено против незаконного обналичивания и вывода денег из страны. Оно устанавливает ряд критериев, когда банк обязан проверить экономическую обоснованность транзакции.

Фото: depositphotos.com
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Контролю подлежат транзакции свыше 600 тысяч рублей, однако законодательство не запрещает банкам задавать клиентам вопросы и в случае перевода, не превышающего данную границу, отмечает Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры". "Минимальные суммы операций, за которыми банки осуществляют контроль, не ограничены законодательно, если банк признает такие операции подозрительными согласно рекомендациям ЦБ РФ и своим внутренним регламентам", - подтверждает партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.

При этом основной проблемой, по словам Курмаева, является отсутствие единого перечня требований к предоставляемым документам. "Все остается на усмотрение конкретного банковского сотрудника, который, если он не обладает необходимой степенью квалификации, может во избежание теоретически возможных проблем и упущений пользоваться принципом "держать и не пущать", - говорит Курмаев.

Всем клиентам, столкнувшимся с необоснованной блокировкой платежей на небольшие суммы, в Банке России советуют обращаться в его интернет-приемную на сайте www.cbr.ru.

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