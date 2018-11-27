ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Новости

Два человека погибли во время шторма на Байкале 13:40
Определена технология для ликвидации накопленного ущерба на Байкале 13:37
Гильермо дель Торо рассказал о своих нереализованных проектах 13:26
На Урале сотрудница ломбарда под гипнозом отдала деньги экстрасенсу 13:24
В Калининграде облили краской памятник Канту 13:23
Двух волгоградок осудили за финансирование террористов 13:21
В Москве автомобиль BMW врезался в храм 13:20
В Чечне директор детсада предстанет перед судом за смерть ребенка 13:19
Главу фирмы заподозрили в продаже сырья для оружия массового поражения 13:16
Опрос: Почти 70% немцев выступают за более тесное сотрудничество с РФ 13:15
В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева 13:13
Кнопки открытия дверей заработали в поездах "Москва" Филевской линии 13:12
Фото: Задержанный корабль ВМС Украины получил пробоину 13:11
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 13:05
Haval в 2019 году предложит россиянам два новых кроссовера 13:03
Под Москвой Lexus въехал в переход у ТЦ "Глобус" 12:50
"Король Ночи" из "Игры престолов" займется сериалом по "Ведьмаку" 12:49
В Кремле назвали эффективным новый формат президиума Госсовета 12:47
Обновленный Lada Xray неожиданно подешевел 12:45
Почти 300 человек эвакуированы из школы в Москве 12:43
Летающую лабораторию создадут на базе вертолета Ка-52 12:42
Экс-губернатор Михайлов стал сенатором от Курской области 12:40
Исследование: Большинство россиян не собирается покидать свою страну 12:39
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко 12:30
Стала известна дата первого матча на новой арене "Динамо" 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 12:11
Рубрика: Экономика

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Центральный банк РФ / www.cbr.ru/ Фото: Центральный банк РФ / www.cbr.ru/
Фото: Центральный банк РФ / www.cbr.ru/

Памятная серебряная монета весом 1 килограмм выпущена Центробанком. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Она посвящена участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200  и 2000 рублей.

Фото: depositphotos.com
ЦБ обнулил тарифы в системе быстрых платежей на 2019 год

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ". На оборотной - символы городов и регионов- финалистов общероссийского голосования, в частности, Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада.

Номинал монеты - 100 рублей. Она выпущена тиражом всего в 75 штук.

Изготовлены монеты на Санкт-Петербургском монетном дворе.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений",- говорится в сообщении регулятора.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
В Кремле ответили на предложение США о переговорах Путина и Порошенко
Голосование в Верховной раде сопровождалось драками и нецензурной бранью
Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров
На региональных дорогах нанесут желтую разметку