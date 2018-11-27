ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Памятная серебряная монета весом 1 килограмм выпущена Центробанком. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Она посвящена участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ". На оборотной - символы городов и регионов- финалистов общероссийского голосования, в частности, Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада.

Номинал монеты - 100 рублей. Она выпущена тиражом всего в 75 штук.

Изготовлены монеты на Санкт-Петербургском монетном дворе.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений",- говорится в сообщении регулятора.