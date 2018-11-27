Первые новогодние акции от застройщиков начались уже в конце ноября. Максимальный размер скидок, который можно будет получить на покупку квартиры в этом году, составит 25 процентов.

С каждым годом застройщики все осторожнее скидывают цену во время новогодних распродаж. В массовом сегменте новостроек в октябре в среднем они были готовы уступить покупателю четыре процента от стоимости квартиры, рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, тогда как год назад - 5 процентов, а два года назад - 6-7. Поэтому реально покупатель может рассчитывать на скидку в среднем в 4-5 процентов от стоимости жилья.

Если скидки предлагаются на конкретные объекты в проекте, дисконт может достигать 15-20 процентов. Правда, такие предложения - большая редкость и сейчас встречаются преимущественно в новостройках, где квартиры продаются крайне слабо. Максимальный размер скидки составляет 25 процентов отмечает ­Наталья Шаталина, генеральный директор "МИЭЛЬ-­Новостройки".

Самой распространенной акцией остается прямой дисконт. Также часто используются ­пакетные сделки.

Потенциальному клиенту, к примеру, предоставляется скидка на покупку двух квартир или квартиры и машино-места в паркинге. Кроме того, застройщики могут предоставлять ценные подарки, скажем, отделку или меблировку. А также устанавливать специальные цены или фиксированную скидку на выборочный пул квартир.

Новогодние акции стартуют с конца ноября, но основная масса дисконтных предложений приходится на вторую половину декабря и январь. "В декабре скидки дополнительно подогревают спрос и помогают выделить предложение конкретной компании на рынке. В январе - поддержать активность покупателей или хотя бы их интерес на уровне прошлого года. Таким образом застройщик стремится преодолеть сезонное падение спроса", - поясняет Литинецкая.

Осторожно стоит относиться к скидкам на квартиры свыше 15 процентов. Часто это говорит о том, что проект неликвиден, и в будущем его будет сложно продать

В том или ином виде новогодние спецпредложения практикуются в 80 процентах новостроек комфорт-класса. "Дисконтные акции помогают подтолкнуть сомневающихся покупателей к приобретению жилья. Поэтому ноябрь относится к числу "урожайных" месяцев по числу сделок", - говорит Роман Сычев, генеральный директор Tekta Group.

Далеко не все застройщики используют акции и новогодние скидки. "Часто применение таких инструментов свидетельствует о том, что фактические продажи в проекте в течение всего года отставали от плановых", - отмечает Роман Сычев. Если же продажи квартир шли активно, план выполнялся, то и акции застройщика будут носить не столь "громкий" характер, а размер скидок будет небольшим.

Наиболее осторожно стоит относиться к скидкам на квартиры свыше 15 процентов. Часто это говорит о том, что проект неликвиден. Купив квартиру в таком непопулярном доме, владелец рискует столкнуться со сложностями при ее дальнейшей продаже.

Действительно большие скидки на рынке встречаются не так уж часто. "Значительная величина скидок, производящая wow-эффект, при внимательном подсчете часто оказывается не чем иным, как "скидкой на накидку", - считает Роман Сычев. Это традиционный распродажный прием, когда сначала цена товара завышается, а потом от нее делается скидка.

Пользоваться новогодними акциями эксперты рекомендуют только в том случае, если покупка жилья пришлась на конец года. А вот ждать их специально и откладывать в расчете на них покупку не стоит. В годовом выражении средний квадрат в новостройках комфорт-класса только в Москве подорожал на 5 процентов с октября 2017 года, то есть средний дисконт поможет покупателю "отыграть" годовой рост цены, но далеко не в самых успешных проектах. "В жилых комплексах, которые пользовались высоким спросом, цены выросли за год на 8-15 процентов", - рассказывает Литинецкая, то есть скидки даже не перекрывают годовой рост цен.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Ирина Ивойлова