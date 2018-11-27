Чижов: Запад вряд ли окажет военную поддержку Киеву

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил сомнения, что западные страны окажут военную помощь Киеву в связи с инцидентом в Керченском проливе , несмотря на свою проукраинскую позицию.

"Думаю, на такое не пойдут, но шум будет продолжаться", - цитирует дипломата РИА Новости. По его словам, проукраинская позиция западных партнеров в этой ситуации не вызывает удивления, она "основана на изначальном непризнании воссоединения Крыма с Россией", соответственно они "не признают и территориальные воды России в этом месте".

Чижов обратил внимание, что "время, выбранное Киевом для этой провокации, неслучайно". 31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. В середине декабря состоится саммит ЕС, в конце ноября - саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе. "Все это, как говорится, увязано в один клубок", - отметил дипломат.

В частности на саммите ЕС будут в очередной раз обсуждаться санкции против России. "В ЕС есть разные точки зрения на этот счет, есть немало сторонников отмены санкций или их ослабления, но не будем предаваться иллюзиям, есть и те страны, которые спят и видят, как эти санкции усилить", - напомнил постпред, добавив, что ограничительные меры против РФ не работают, и с этим согласны как противники, так и сторонники санкционного режима в ЕС.