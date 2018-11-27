Что ожидают в Минске от международного форума в области IT и образования

Платформой для открытого диалога специалистов в области IT и образования оценивают в отраслевом министерстве РБ ІІ Международную научно-техническую выставку-форум "Информационные технологии в образовании", которая пройдет в Минске 28-30 ноября.

Представитель Министерства образования Людмила Высоцкая сообщила БЕЛТА, что в креативных дискуссиях примут участие более пяти тысяч специалистов. Планируется обсудить методику управления образованием в цифровую эпоху, инновационные методы обучения и проблемы кибербезопасности. Среди основных спикеров встречи Высоцкая назвала министра образования Игоря Карпенко, директора ГИАЦ Минобразования Павла Лиса, главу представительства Microsoft в РБ Антона Мякишева и испанского специалиста по Webometrics Энрике Ордуна-Мале.

Форум, полагают в министерстве, призван поспособствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые аналогичная встреча, напоминает агентство, проходила в прошлом году и собрала более трех тысяч участников. Ее организаторами в этом году выступают Министерство образования Беларуси и ГИАЦ Минобразования, а главными инновационными партнерами названы Парк высоких технологий и IT-Academy.