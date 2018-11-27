Фильм датского режиссера Пернилле Фишер Кристенсен начинается с того, что немолодая Астрид Линдгрен разбирает почту: благодарные дети со всего земного шара присылают ей письма, кассеты со специально записанными песнями, рисунки... А после этого... мы увидим Пеппи Длинныйчулок. То есть саму Астрид Линдгрен в молодости - девочку с забавными рыжими косичками, которой придется пройти сложный жизненный путь. Недаром оригинальное название фильма "Быть Астрид" (Unga Astrid) можно перевести и как "Стать Астрид".

В 2016 году в Москве на Неделе шведского кино показывали документальный фильм об Астрид Линдгрен режиссера Кристины Линдстрем. Он назывался "Астрид. Жизнь и время", и в нем в подробностях рассказывалось о судьбе одной из величайших сказочниц мира. А сегодня Пернилле Фишер Кристенсен показывает настоящий мастер-класс для всех режиссеров, работающих в жанре мелодрамы.

Зритель, правда, не найдет в этом фильме ни Карлсона, ни Рони - дочь разбойника, ни Калле Блюмквиста, зато судьба самой Астрид Линдгрен похожа на удивительную сказку. Дочь сельского фермера, в 18 лет, Астрид умудрилась родить ребенка от мужчины, который на 30 лет старше ее. Семья придерживалась строгих религиозных взглядов, так что мальчика Лассе (полное имя - Ларс) пришлось отдать на воспитание в Данию: юная мать не могла его прокормить и содержать.

Сказки Астрид написаны уже в тот период жизни, когда, отказавшись выйти замуж за взрослого соблазнителя малолеток, она, работая на износ, встретила будущего мужа Стуре Линдгрена и смогла забрать Лассе домой. Позднее у них родилась общая дочь Карин.

Большая удача режиссера - правильный выбор героини на главную роль. Актриса Альба Аугуст - настоящий сгусток обаяния. Она интеллектуально развита, в глазах светится ум - такую деревенские парни на танцах не приглашают; и тогда Астрид идет танцевать одна. Момент, когда она "отжигает на танцполе", - один из самых запоминающихся моментов в фильме; в нем видна сама суть характера героини.

Девушку с такой энергией не может не заметить главный редактор местной газеты, и как только потенциальная ассистентка появляется на пороге редакции - он устраивает ей тест, похожий на игру в ассоциации. Когда на слово "будущее" Астрид отвечает "свобода", становится ясно, что служебный роман - неизбежен.

Вряд ли найдется зритель, который не расплачется на фильме: нормальная реакция, хорошие слезы, вызванные состраданием, жалостью, радостью. Самое главное в картине - она внушает оптимизм, причем без навязчивости и морализаторства, а просто потому, что смешная рыжеволосая девчонка смогла пройти сквозь все страдания и реализовать себя. Однако тема брошенных детей пройдет почти через все сказки Астрид Линдгрен.

Почти то же самое случится почти век спустя - с другой писательницей, которая в трудную минуту, брошенная и безработная, начнет писать в кафе за столиком сказку о мальчике-сироте Гарри Поттере... Но об этом расскажет уже другой фильм.