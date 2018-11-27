Перед началом двенадцатого Европейского русского форума, который в понедельник собрался в здании Европарламента в Брюсселе, я размышлял над тем, насколько объявленная аллармисткая, по сути "военная" повестка дискуссий, уместна накануне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Францию и Швейцарию. Ведь ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявлял о "нежелании России разговаривать с партнерами сквозь ядерные прицелы".

Но действия Украины в Керченском проливе и обращение ее президента за дипломатической и военной помощью к коллективному Западу переставили акценты в состоявшемся на форуме обсуждении региональных конфликтов, как детонатора полномасштабной войны в Старом свете.

Прошедший в стенах цитадели европейского парламентаризма разговор выглядел необходимым, чтобы избавить жителей ЕС от сложившейся у них привычки смотреть на украинский и ему подобные, подогретые за океаном, кризисы сквозь "розовые очки" в твердой уверенности, что эти события их не затронут и не нарушат их привычный уклад жизни.

По мнению Лаврова, "конфронтация России и Запада пока не носит фатальный характер". Тем не менее она объективно существует и, по оценкам участников форума, какие бы миролюбивые шаги не предпринимала Москва, на нынешнем этапе они будут истолкованы коллективным Западом со знаком минус. А когда европейцы осознают, что их втянули в абсолютно чуждую для них битву, где заправляют молодые политики, представляющие войну лишь из компьютерных игр, менять что-либо может оказаться поздно.

По словам евродепутатата от Латвии Мирослава Митрофанова, участники Европейского русского форума приехали в Брюссель не только "говорить о войне и мире, но также для того, чтобы предложить свое видение, как сработать на опережение, не допустить в Европе возможного военного сценария". Собравшиеся эксперты искали выход из кризиса, в который европейцев загнали сторонние силы.

Сделали это, с точки зрения постпреда России при ЕС Владимира Чижова, "некоторые страны, которым не терпится стать снова великими". Из собственных интересов они уничтожают глобальные договоры, на которых держалась стратегическая безопасность в мире, и провоцируют своих вассалов на разрушение региональных соглашений, чтобы подтолкнуть страны Старого света к агрессивным действиям против Москвы. Элементы такого геополитического плана мы наблюдали в недавних действиях Украины в Керченском проливе.

Но почему "куклы" с таким воодушевлением слушают кукловода даже в тех ситуациях, когда сознают разрушительные последствия возможного противостояния? Почему Европа, у которой, как подчеркивали многие участники дискуссии, нет неразрешимых, а зачастую, нет вообще никаких противоречий с Россией, с маниакальным упорством защищает американские взгляды?

И ладно бы речь шла только об украинизации Прибалтики, где в маршах местных эссэсовцев давно участвуют сочувствующие им жители Незалежной. Но ведь в эту антироссийскую ловушку попали и куда более респектабельные европейские государства. Может дело в том, что Европа перестала бояться военного конфликта на своей территории, считает его гипотетическим, предположил немецкий участник дискуссии.

Или причина в том, что молодые эстонские, да и не только эстонские, политики имеют положительный опыт выдавливания дополнительного европейского и американского финансирования за счет нагнетания конфликтов с Москвой. Больше конфликтов - больше денег. Так что быть "куклой" нередко очень выгодно в краткосрочной перспективе, если не думать о последствиях, полагает исполнительный директор Центра информации по правам человека Эстонии Лариса Семенова.

"Ушло поколение, которое помнит страх и ужас глобальной войны. Бесстрашные молодые менеджеры определяют политику", - считает депутат Госдумы Евгений Примаков. И добавляет: "в том, что они бесстрашные, и есть самое страшное".

О том, что смена поколений вымывает историческую память с горечью размышляли многие участники Европейского русского форума. Вспомнили они слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, называвшего крайне опасным тот факт, что "нынешнее поколение политиков не боится войны". Вот только рецепта, как преодолеть эту амнезию, мудрый Киссинджер не оставил.

Ничего не поделать Европе и с тем, что, по мнению бышего представителя генсека ООН по разоружению Анжелы Кэйн, "у Вашингтона нет политического аппетита продвигать новые переговоры по стратегическим договорам в оборонной сфере с Россией".

Но понимают ли европейцы, в какой окажутся опасности, если после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, их вашингтонские защитники разместят этот класс вооружений на территории Старого света?

В этом случае, по оценкам научного руководителя военно-политического направления исследований Института США и Канады генерал-майора запаса Павла Золотарева, сроки подлета американских ракет до российской территории сократятся настолько, что Москва будет вынуждена держать нацеленную на Европу систему ответного удара в полной боеготовности. В случае непредвиденных обстоятельств время, отведенное российским военным на принятие решений об ответном ударе по территории Старого света уменьшится в разы.

Часто на форуме, с "легкой руки" бельгийского аналитика Жильбера Докторова, обсуждалось предложение по укреплению общеевропейского антивоенного движения. Многие выступавшие упоминали, что с его помощью можно отвадить недальновидных политиков Евросоюза от защиты чужих интересов.

Свой рецепт возвращения антивоенной повестки в жизнь европейцев предложил руководитель итальянского движения "Альтернатива" бывший депутат Европарламента Джузеппе Кьеза. "Осознают ли европейцы, что война будет в их доме", - размышлял с истинно итальянским темпераментом этот участник форума. И сделал вывод: реакция жителей Старого света на последствия конфликта с Россией, как и на страны, кто этот конфликт провоцирует, изменится, "если европейцев всерьез испугать".

Иначе в условиях, когда на коллективном Западе практически отсутствует альтернативная точка зрения на мировые события, а обывателю каждый день объясняют, что во всех проблемах виновата Россия, через некоторое время остановить военное противостояние окажется нереально.

В таком публичном, в чем-то заведомо преувеличенном подходе к проблеме, г-н Кьеза видит шанс для продвижения в массы антивоенной тематики. Он объясняет мне: России следует проявить куда большую, чем сегодня, настойчивость в борьбе за умы тех жителей Старого света, кто не захочет становиться сакральными жертвами американской элиты, тем более, исполнителями воинственных замыслов Киева.

Выступавший на Европейском русском форуме бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предложил жителям Старого света руководствоваться в своих оценках происходящего "принципом Ноя", который он сформулировал так: "Никаких наград за предсказание дождя, только за строительство ковчега". А представитель латвийской ассоциации "За будущее без фашизма" Иосиф Корен полагал, что с помощью разговоров о якобы ведущихся гибридных войнах со стороны Москвы западные политики создают условия для преследования инакомыслящих и сохранения власти.

Многие из тех, кто приехал в Брюссель на Европейский русский форум, включая бывших и действующих депутатов Европарламента, отмечали, что неоднократно подвергались дискриминации за свои отличные от мейнстрима взгляды.

Как мне рассказали организаторы мероприятия, впервые за его двенадцатилетнюю историю президент Европарламента потребовал заранее передать ему на согласование список участников форума и почти неделю держал паузу, не давая согласия на приглашение ключевых экспертов, включая депутатов Госдумы. Видимо, где-то консультировался.

Кстати, в тот же день, когда проходил Европейский русский форум, вечером в Европарламенте провели свои слушания сторонники украинского майдана. К их сборищу у главы Европарламента вопросов, разумеется, не было.