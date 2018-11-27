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Рубрика: Экономика

Доверяй и проверяй

Правительству предложат доработать институт доверенных лиц
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Появление в России института доверенных лиц, которые занимались бы мониторингом исполнения предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) при сделках экономической концентрации, вызвало опасения экспертов. По мнению юристов, законопроект ФАС об этом не дает однозначной трактовки многих моментов, бизнес же боится, что ему навяжут доверенных лиц, из-за которых вырастут расходы и возникнет угроза утечки данных, и просит доработать проект.
У юристов и бизнес-сообщества много замечаний к инициативе о введении института доверенных лиц. Фото: depositphotos.com У юристов и бизнес-сообщества много замечаний к инициативе о введении института доверенных лиц. Фото: depositphotos.com
У юристов и бизнес-сообщества много замечаний к инициативе о введении института доверенных лиц. Фото: depositphotos.com

Об этом шла речь на "круглом столе" в Аналитическом центре при правительстве РФ. Опасения и предложения участников юридического и бизнес-сообщества АЦ передаст в правительство.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
ФАС предложила новые основания для блокировки сайтов в Сети

Понятие "доверенное лицо" ФАС предлагает расшифровывать как юридическое или физическое лицо, определенное регулятором для выполнения функций по мониторингу и содействию исполнению предписания. Эту формулировку хотят внести в Закон "О защите конкуренции" в рамках пятого "антимонопольного пакета". Практика в России уже есть: доверенное лицо привлекли при согласовании сделки Bayer-Monsanto, им стал Центр технологического трансферта при НИУ ВШЭ. Сейчас проект проходит межведомственное согласование, рассказал замначальника Правового управления ФАС Игорь Антонов, но раскрыть детали уже существующего механизма он отказался.

Из проекта закона неясно, кто должен отчитываться перед ФАС - участник сделки, выполняющий предписание, или доверенное лицо, а также почему нет прямого права у участника сделки предлагать кандидатуру доверенного лица, говорит исполнительный директор комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России" Светлана Новоселова. Она предлагает описать это более четко, а также выступает за типовые договоры, которые нужны для регламентирования механизма и ответственности сторон. По ее мнению, логично было бы сделать привлечение доверенных лиц опцией, а не обязанностью. Партнер Bryan Cave Leighton Paisner Виталий Дианов согласен, что технически в законопроекте нет ограничения на спектр предписаний ФАС, в отношении которых могут потребовать ввести доверенное лицо.

Бизнес опасается роста расходов и утечек данных из-за навязанных доверенных лиц

В проекте также указано, что доверенное лицо дает расписку о неразглашении конфиденциальных данных (читай - коммерческой тайны) ФАС, а не владельцу данных, что озадачило юристов. Директор Института права и развития ВШЭ - Сколково Алексей Иванов успокоил коллег: например, Bayer сама прописала в договоре с доверенным лицом, кому и зачем можно разглашать данные, что грозит за нарушения и прочее. Но в типовом договоре условия явно были бы мягче.

Кроме того, нужен точный механизм, как отзывать доверенное лицо и назначать новое, если, например, предшествующее не исполнило свои обязанности, говорит юрист юридической фирмы АЛРУД Александр Артеменко. Начальник юридического департамента Газпромбанка Татьяна Кузьмина предлагает сделать обязательной аккредитацию доверенных лиц в ФАС, чтобы потом бизнес мог сам выбирать независимого эксперта в реестре.

Экономика Правительство
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