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27.11.2018 15:14
Рубрика: Спорт

"Енисей" и "Ахмат" сыграют на 18-градусном морозе

Текст: Артур Нанян

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет на Центральном стадионе, а не в крытом манеже. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Фото: РИА Новости
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Ранее руководство "Енисея" просила у руководства Премьер-лиги разрешить провести встречу в манеже, поскольку 1 декабря в Красноярске ожидается сильный мороз. По прогнозу погоды в день игры столбик термометра в городе опустится до -18.

В Премьер-лиге согласились с "Енисеем", но против матча в манеже выступил уже "Ахмат". Грозненский клуб был за проведение игры в другом городе или на заявленном стадионе красноярской команды.

Добавим, что билеты на встречу этих команд будут бесплатными.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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