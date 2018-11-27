"Енисей" и "Ахмат" сыграют на 18-градусном морозе

Матч 16-го тура чемпионата России по футболу между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет на Центральном стадионе, а не в крытом манеже. Об этом сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Ранее руководство "Енисея" просила у руководства Премьер-лиги разрешить провести встречу в манеже, поскольку 1 декабря в Красноярске ожидается сильный мороз. По прогнозу погоды в день игры столбик термометра в городе опустится до -18.

В Премьер-лиге согласились с "Енисеем", но против матча в манеже выступил уже "Ахмат". Грозненский клуб был за проведение игры в другом городе или на заявленном стадионе красноярской команды.

Добавим, что билеты на встречу этих команд будут бесплатными.