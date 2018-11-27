Хор и оркестр Росгвардии, 500 волонтеров и около 200 посетителей Музея Победы на Поклонной горе в Москве несколько раз исполнили легендарную песню "Катюша". Они пели ее ради "Катюши" и ее 80-летия. С ними, казалось, пел весь Зал Полководцев, куда устроители акции специально зазвали гостей. Портреты и монументы полководцев слушали "Катюшу" так, будто хор гудел их басами - маршалов Жукова, Конева, Рокоссовского, Малиновского и россыпи генералов-победителей Второй мировой.

- А как иначе? - удивляется историк Музея Победы Александр Михайлов. - Росгвардия, волонтеры из "Офицеров России", мальчишки и девчонки из кадетских училищ, юноши-волонтеры военных училищ - они внуки-правнуки и смысловые правопреемники победителей. Мы хотели показать, что "Катюша" их объединяет и дописывает историю Победы.

Так, по данным социологических опросов ВЦИОМ, "Катюша" заняла 12-е место в хит-параде самых популярных в России стихотворных строк, куда вошли русская и мировая классика. Особенно полюбилась фраза "Выходила на берег Катюша". Она стала хитом на шести языках. Причиной тому, "по фронтовому умолчанию", как заметили в 50-е годы авторы песни - композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский, стал советский солдат. Он дал прозвище "Катюша" боевым машинам реактивной артиллерии серии "БМ". Их потом так называла освобожденная от фашизма Европа, а "Катюшу" переводила на свои языки - в Греции это гимн "ЭАМ", в Италии - Fischia il vento ("Свистит ветер"), в Израиле - "Катюшка". Израильская версия, переведенная на французский и немецкий языки, в 70-е годы спета знаменитой Далидой. И, наконец, и на китайском языке "Катюша" и в Китае звучит как "Катюша".

Перепевы "Катюши" на 24 языках породили версию о том, что она - "немецкая" (часть музыки использована в марше Primavera дивизии вермахта), "испанская" (пели добровольцы "Голубой дивизии"), "финская" и даже "американская статуя Свободы" (в 2013 году рок-группа Abney Park (США) записала свою версию на английском Katyusha).

Еще поэтому Музей Победы флешмобом напоминает историю песни - она написана в 1938 году композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским, первые исполнители - Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник. А в военном и победном смысле слова "Катюша" стала в 1942 году у села Всходы Угранского района Смоленской области, где "БМ", погнав фашистов с Днепра, обрели свое имя победителя - "Катюша".

И лишь спустя десятилетия песню как гимн веры в Победу на разных языках запели хор имени Александрова и Далида, Анна Герман и Дмитрий Хворостовский, группа "Скорпионс".

- Я вообще до четвертого класса думала, что "Катюша" - песня из мультика-аниме "Девочка и танк", - признается 12-летняя участница флешмоба Полина Устрялова. - Её в восьмом эпизоде поют на русском языке. Я еще подумала: "Почему на русском, мультик ведь японский?".

Теперь девочка знает слова оригинальной "Катюши" и говорит, что понимает, почему ее распевают футбольные фанаты "Спартака" и песня кочует из мультика в мультик. Недавно Полина опять услышала "Катюшу" в аниме "Остров Джованни".

- Музыка цепляет, - признается Полина Устрялова, - она всем своя.

Справка "РГ"

Песня "Катюша" написана в 1938 году композитором Матвеем Блантром и поэтом Михаилом Исаковским. Перый исполнитель - Вера Красовицкая (1938 год).

"Катюша" обрела популярность в СССР в годы Великой Отечественной войны, а мировым хитом стала в 50-70-е годы.

"Катюша" переведена на 24 языка. На 15 языках у песни слова отличаются от оригинала.