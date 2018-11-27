У граждан есть еще пять дней для того, чтобы внести платежи по имущественным налогам за 2017 год. Последний день для этого - 3 декабря. Тем временем Федеральная налоговая служба выпустила предупреждение о появлении фальшивых интернет-сайтов для уплаты задолженностей по налогам, которые берут за свои услуги заоблачную комиссию.

В качестве примера одного из таких ресурсов налоговики приводят портал https://poisknalogov.ru. Там пользователю для начала предлагается ввести индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для проверки задолженности. После этого система переводит его на страницу оплаты. Причем суммы долгов по налогам не соответствуют действительности, и комиссия превышает 70 процентов.

Узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика физического лица", доступ к которому реально получить в любой налоговой инспекции. Для этого необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль, напоминают в ФНС. Кроме того, оплата налогов доступна зарегистрированным пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг (сайт госуслуги), а также онлайн-кабинетов банков-партнеров налоговой службы.

В ФНС не рекомендуют налогоплательщикам вводить реквизиты своих банковских карт на сторонних ресурсах, а также переходить по ссылкам в письмах с сообщениями о налоговой задолженности.

Ранее налоговики предупреждали о появлении в рунете поддельного ресурса-клона официального сайта ФНС. На нем гражданам предлагалось получить некую налоговую компенсацию. Мошенники ссылались на поправки в закон за определенным номером, который на самом деле не относился к налоговой тематике. Псевдокомпенсацию можно было получить, предоставив сведения из паспорта и данные банковской карты, включая трехзначный секретный код на ее обратной стороне. Доверчивые граждане рисковали, во-первых, потерять свои деньги, во-вторых, передать мошенникам персональные данные, которые позже могли быть перепроданы на черном рынке.