Дочь Джеки Чана "вышла замуж"

Этта У Чжолинь, дочь одного из главных людей в гонконгском и китайском кино, 64-летнего актера-режиссера-продюсера-и так далее Джеки Чана, "вступила в брак" с женщиной - своей сожительницей Энди Отом, 31-летней моделью, гражданкой Канады.

Сообщения об этом появились в Insragram обеих.

"Вернулись в Гонконг как жена и жена", - подписала фото Отом.

Этта и Энди провели церемонию в Канаде, в Торонто. После чего отправились в Гонконг, родной город У Чжолинь, "полный жизни и страсти".

Отом в подписи к снимку разразилась при этом призывами и прокламациями, из которых следует, что новому поколению следует быть более прогрессивным и шире смотреть на вещи.

Джеки Чан женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. У них есть сын Чан Цзумин. Этта родилась 19 ноября 1999 года от внебрачной связи Чана с Элейн У Цили.

Джеки ее признал как свою, но не принимал никакого участия в воспитании дочери. Которая клеймит своих родителей, как ужасных гомофобов.

Ранее сообщалось, что У Чжолинь пыталась покончить с собой.