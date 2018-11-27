Сдаточная команда "Северной верфи" и экипаж многоцелевого ударного фрегата дальней морской и океанской зоны "Адмирал флота Касатонов" завершают последние приготовления к выходу в море. О том, что стартовый этап заводских ходовых испытаний первого серийного корабля проекта 22350 пройдет в начале декабря, ранее сообщил главком ВМФ России Владимир Королев.

Экипаж "Адмирала Горшкова" уже стрелял в море "Калибрами". Скоро это сделает и команда "Касатонова". Фото: Facebook.com /mod.mil.ru

Поход "Касатонова" рассчитан на три недели. Все это время моряки и судостроители будут проверять системы корабля. Под особый контроль возьмут энергетическую установку нового фрегата, в том числе работу в различных режимах его главных двигателей.

Обязательному тестированию подвергнутся электрооборудование, средства навигации, связи, спасения, вентиляции и кондиционирования. Корабль проверят в море на скорость хода и маневренность. Также программой заводских ходовых испытаний предусмотрены артиллерийские и ракетные стрельбы.

По словам гендиректора "Северной верфи" Игоря Пономарева, благодаря тому, что флагман данного проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" ранее прошел в море самую полную и детальную программу испытаний, на оценку работоспособности первого серийного корабля потребуется значительно меньше времени. На предприятии надеются, что "Касатонов" вернется к заводскому причалу до Нового года.

"Мы считаем, что по своим тактико-техническим характеристикам данный корабль не уступает кораблям НАТО, а по отдельным образцам вооружений и военной техники даже превосходит, - заявил начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников. - Отрабатывалось более двадцати опытно-конструкторских работ, то есть новейших комплексов вооружения. Они прошли апробацию, прошли испытания с неплохим качеством".

Известно, что проект 22350 - первая в новейшей истории России серия надводных боевых кораблей такого класса. Эти фрегаты имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн, длину 135 и ширину 16 метров. В море они могут достигать скорости до 29 узлов и в течение месяца преодолевать без захода в порты 4,5 тысячи миль. В зависимости от выполняемой задачи корабль принимает на борт от 180 до 210 человек.

Фрегаты "адмиральской серии" вооружены корабельной артиллерийской установкой А-192 "Армат" калибра 130 мм, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК" и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Эта морская зенитка способна поражать любые, в том числе низколетящие, цели. В 32 корабельные шахты можно загружать ракеты различной дальности действия. В зависимости от поставленных задач они станут поражать вражеские объекты с предельно большого расстояния или на подходе их к нашему кораблю.

Благодаря использованию стелс-технологий новые российские фрегаты будет очень сложно обнаружить в море. А за счет улучшенных мореходных характеристик они смогут применять все виды вооружения даже в пятибалльный шторм, при волне высотой около трех метров.

Напомним, что "Адмирал Горшков" был принят в боевой состав ВМФ в июле нынешнего года. "Касатонова" планируют передать военным морякам в 2019-м. А третий и четвертый фрегаты проекта 22350 - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - должны пополнить ВМФ России до конца 2021 и 2022 годов соответственно.