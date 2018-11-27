Глава Alibaba стал членом Компартии Китая

Глава компании Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии КНР. Об этом сообщил портал "Жэньминьван".

Решение принял Центральный комитет Компартии Китая. Оно приурочено к 40-летию проведения политики реформ и открытости. Таким образом, ЦК КПК отдал "дань уважения группе лиц, внесших особый вклад в ее продвижение".

В каждом регионе были выбраны свои кандидаты. В общей сложности "отобрано 100 деятелей, рекомендованных к вступлению в партию". Среди них - основатель и глава одной из крупнейших компаний КНР в сфере интернет-торговли Alibaba Джек Ма, а также руководитель крупнейшей телекоммуникационной компании Китая Tencent Ма Хуатэн.

В случае возражений против вступления в партию кандидаты можно обратиться в ЦК КПК по телефону, лично или по электронной почте до 30 ноября.