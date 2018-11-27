Главы СВР России и КГБ Беларуси обсудили развитие партнерства спецслужб

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил с председателем КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком вопросы партнерства разведок двух стран. Как сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, глава КГБ Белоруссии был с визитом в Москве по приглашению главы российской разведки.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития партнерских отношений разведывательных служб двух стран в области противодействия международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, их пропаганде и вовлечению граждан стран СНГ в деятельность радикальных организаций", - сообщил представитель СВР.

На встрече "подчеркнута важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным угрозам и современным вызовам безопасности Союзного государства".

Кроме того, подтверждена готовность обеих сторон к дальнейшему углублению сотрудничества в духе братства и высказана приверженность мирному урегулированию существующих в регионе проблем, сообщил Сергей Иванов. Руководители двух спецслужб обсудили также результаты взаимодействия СВР России и КГБ Белоруссии в сфере обеспечения национальных интересов двух стран, передает ТАСС.