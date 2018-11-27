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27.11.2018 14:02
Рубрика: Происшествия

ГП: Версия об отравлении Магнитского подтверждается экспертизами

Текст: Иван Петров
Проведенных экспертиз достаточно, чтобы продолжить рассматривать версию об отравлении юриста Сергея Магнитского и других подельников Уильяма Браудера содержащими алюминий диверсионными веществами. Об этом во вторник, выступая на ведомственном интернет-канале "Эфир", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Фото: ТАСС/Фонд "Hermitage Capital" Фото: ТАСС/Фонд "Hermitage Capital"
Фото: ТАСС/Фонд "Hermitage Capital"

По его словам, после смерти Магнитского были проведены медицинские экспертизы. "По их итогам был составлен акт, где была описана картина смерти и состояние внутренних органов Магнитского. Правда, в тот период следователи особого внимания на это не обратили, так как юрист болел. Когда же последовала череда смертей подельников Браудера, прокуратура и следствие предположили, что это происходит не случайно", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

Фото: Алехандро Мартинез Велез/ РИА Новости
Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского

Были подняты необходимые документы, в том числе посмертные процедуры вскрытия тел. "И оказалось, что у всех умерших клиническая картина была схожа, в том числе у Магнитского. У всех были отклонения от нормы в состоянии сердечно-сосудистой системы, кроме того, у кого-то в крови, а у кого-то в печени были найдены следы алюминия", - уточнил Куренной, добавив, что это дало основания развивать версию об отравлении.

В Генпрокуратуре РФ также рассказали, что эксгумация тела Магнитского не проводилась. Для того, чтобы считать вероятной версию об отравлении, достаточно проведенных экспертиз.

Отмечается, что в связи с этим, в скором времени в Великобританию и другие страны будет направлен запрос о сотрудничестве по уголовному делу, возбужденному против Уильяма Браудера.

"В ближайшее время от наших коллег к нам поступят соответствующие бумаги, которые мы тут же будем перенаправлять. И дело не ограничится только Великобританией, потому что следы деятельности этой преступной группы, ведут во многие страны - на Кипр, в Америку, в Прибалтику и еще много куда", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры.

Напомним, Уильям Браудер - основатель фонда Hermitage Capital, международный финансист, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского.

В Кремле опровергли связь новых обвинений Браудера с "делом Скрипалей"

В 2013 году он был приговорен к 9 годам заключения заочно: его признали виновным в налоговых махинациях. Предприниматель, в свою очередь, решил не возвращаться в РФ. После этого Браудер был признан виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве.

16 ноября текущего года в отношении Браудера возбудили новое уголовное дело, на этот раз по статье о создании преступного сообщества и руководстве им. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в ближайшее время Браудер будет объявлен в международный розыск, а на его имущество будет наложен арест.

Российское следствие считает, что транснациональное преступное сообщество, которое возглавляет британский финансист, действует с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Дело Уильяма Браудера
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