Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) продолжает подводить статистические итоги сезона. Впервые с 2009 года два россиянина завершили год в Топ-20 мирового рейтинга.

Карен Хачанов, который уже получил "Русский кубок" как лучший игрок года в нашей стране, и Даниил Медведев по итогам года заняли 11-ю и 16-ю строчки соответственно. Для обоих это лучший результат в карьере. Девять лет двумя россиянами в двадцатке лучших были Николай Давыденко и Михаил Южный. Хачанов и Медведев также попали в пятерку молодых теннисистов не старше 23 лет, которые добились наибольшего прогресса.

Напомним, что первой ракеткой мира по итогам года остался Новак Джокович. Но лидер рейтинга ATP по ходу сезона менялся семь раз. Такой нестабильной ситуации не было с 1999 года, когда первый номер менялся восемь раз. Кроме того, Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, каждый из которых побывал на вершине рейтинга, завершили год в Топ-3 впервые с 2014-го.