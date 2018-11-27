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27.11.2018 21:56
Рубрика: Спорт

Сделали брейк

Хачанов и Медведев провели лучший сезон
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) продолжает подводить статистические итоги сезона. Впервые с 2009 года два россиянина завершили год в Топ-20 мирового рейтинга.

Карен Хачанов, который уже получил "Русский кубок" как лучший игрок года в нашей стране, и Даниил Медведев по итогам года заняли 11-ю и 16-ю строчки соответственно. Для обоих это лучший результат в карьере. Девять лет двумя россиянами в двадцатке лучших были Николай Давыденко и Михаил Южный. Хачанов и Медведев также попали в пятерку молодых теннисистов не старше 23 лет, которые добились наибольшего прогресса.

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Напомним, что первой ракеткой мира по итогам года остался Новак Джокович. Но лидер рейтинга ATP по ходу сезона менялся семь раз. Такой нестабильной ситуации не было с 1999 года, когда первый номер менялся восемь раз. Кроме того, Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, каждый из которых побывал на вершине рейтинга, завершили год в Топ-3 впервые с 2014-го.

Спорт Теннис Игроки
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