Илья Воробьев: Хоккейный матч на футбольном стадионе - фантастика

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал "РГ" о своих ожиданиях перед Кубком Первого канала, а также о матчах на открытом воздухе. Напомним, 16 декабря в рамках российского этапа Евротура подопечные Воробьева примут сборную Финляндии на футбольной арене "Санкт-Петербург", а 22 числа того же месяца СКА встретится там же с ЦСКА.

Это ваш первый полноценный сезон, когда вы совмещаете должности главного тренера в сборной и СКА. Как вам кажется, вы справляетесь?



Илья Воробьев: Силы есть, пока нормально все. Да, работаем с утра до вечера. Есть и плюсы: многие игроки, которые играют в сборной или будут там играть, выступают за СКА. Есть возможность видеть их плотнее.

График жизни сильно изменился?



Илья Воробьев: График поменялся. Работы много, но это очень хорошая работа.

Теперь вам приходится следить за игроками других команд, не только как за соперниками, но и как за потенциальными кандидатами в сборную. Это сложнее?



Илья Воробьев: Вы знаете, у нас есть скаутская служба, которая этим занимается. С лавки ты, конечно, больше смотришь за своими ребятами, но при разборах игры на видео обращаешь внимание и на игроков других команд.

Федерация хоккея какие-то задачи перед вами на этот год ставила? К примеру, проверить максимальное количество игроков…



Илья Воробьев: У российской сборной одна задача - выступить, как можно лучше и еще раз как можно лучше.

На Кубок Первого канала, по традиции, позовете всех сильнейших или будет место для эксперимента?



Илья Воробьев: У нас есть план на Кубок Первого канала. Но он будет позже озвучен. Все-таки ребята получают травмы, продолжается сезон. Все будет позже.

В мае вы говорили об ограниченном выборе игроков для сборной, а уже осенью выиграли Кубок Карьяла с сильно омоложенным составом.



Илья Воробьев: Тогда речь была о том контексте. Сложный сезон после Олимпиады, много ребят оказалось с травмами. Сейчас мы открываем новый олимпийский сезон, поэтому взяли на Кубок Карьяла много молодых, у нас было много дебютантов или таких ребят, которые за сборную играли очень давно. Сейчас мы их просмотрели.

Параллельно с успехами основной команды на Кубке Карьяла, успешно выступали олимпийская сборная и молодежная. Следите за ними?



Илья Воробьев: Естественно. Мы очень далеко продвинулись в этом направлении. У нас одна система. Встречаемся постоянно с тренерами. Олимпийская сборная у нас не просто так.

Как главному тренеру сборной вам приходится контактировать с игроками НХЛ…



Илья Воробьев: Есть скаутская служба, есть отдельный скаут, который занимается именно игроками НХЛ. У него будет поездка за океан.

Один из матчей Кубка Первого канала вы проведете на стадионе "Санкт-Петербург"…



Илья Воробьев: Фантастика. Надеюсь, будет полный стадион, и у нас все получится. Важный момент для популяризации хоккея и сборной.

Вы там бывали?



Илья Воробьев: Конечно. Очень понравилось. Но я был на чемпионате мира. Очень хорошая атмосфера. Мне понравилась.

Вам приходилось играть на открытом воздухе до сих пор?



Илья Воробьев: В детстве, естественно. Когда я играл в Германии, было много таких полуоткрытых стадионов, так что можно с этим сравнить. А как тренер я присутствовал на самой первой нашей зимней классике в Красноярске. Тогда, если помните играли "Локомотив" против "Сокола". Было -20, стадион стоял на полуострове, его продувало. Мы решили играть в три звена, чтобы ребята не замерзли. Из четвертого звена защитник и нападающий все время сидели в раздевалке на случай, если что случится. Такой был план на игру.

А как тренеры не замерзли?



Илья Воробьев: Там отец главным тренером был, а я его помощником. Стояли хорошо укутанные в валенках, тулупах.