Напомню, что с 1 февраля 2010 года вступил в силу закон о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации, направленный на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. В рамках инициированного "Единой Россией" проекта "Народный контроль" мы следили за реализацией этого закона, пресекали нарушения правил торговли и принимали меры по защите отечественных товаропроизводителей от поборов и дискриминации со стороны некоторых торговых сетей.
Однако до сих пор существует практика, когда сети берут у поставщиков продукцию, а затем, если не получается продать ее, возвращают, не оплачивая или заставляя выкупать.
К сожалению, количество непроданных продовольственных товаров, возвращаемых производителям, в последнее время увеличивается. Возврат продукции некоторым мясокомбинатам доходит до 30% от поставки, а хлебопекарным предприятиям - до 50%. Ежегодно уничтожается в среднем около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи.
Конечно, в наибольшей степени в этом виноваты те торговые сети, которые в недостаточной степени занимаются прогнозированием потребительского спроса. Но убытки несут не они, а производители: в общей сложности около 300 млрд рублей в год.
Практика возврата продовольственных товаров вредит и покупателю, потому что дополнительный ущерб производителя неизбежно превращается или в снижение качества продукции, или в уменьшение ее объема, или в повышение цены.
Отмечу также, что аналогичные импортные товары возврату не подлежат. Получается, что российские предприятия поставлены в худшие условия, чем иностранные.
Для изменения сложившейся ситуации по требованию отечественных товаропроизводителей был подготовлен законопроект о полном запрете на возврат продовольственных товаров поставщикам.
Но данная инициатива вызвала серьезное недовольство со стороны торговых сетей. Они указывали на новые издержки, которые, с их точки зрения, могли бы привести к росту цен на товары.
Правительство в свою очередь предложило запретить возврат только скоропортящихся продуктов со сроком хранения до 10 дней.
В результате обсуждения мы пришли к компромиссному решению, согласно которому возврату не подлежат продовольственные товары, имеющие срок годности менее месяца, то есть почти вся молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, свежие мясо и рыба, фрукты и овощи.
Данное решение поддержал премьер-министр и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Кроме того, мы приняли поправку, в соответствии с которой торговым сетям будет предоставлено 180 дней, то есть полгода, на то, чтобы подготовиться к исполнению этого закона.
В результате производителям удастся избежать многомиллиардных убытков, и они смогут направить дополнительные средства на развитие своего дела, на расширение ассортимента, на улучшение качества продовольствия и его рецептуры.
Конкуренция между поставщиками будет более честной. А торговые сети будут активнее использовать систему скидок, чтобы распродавать нереализованную продукцию с заканчивающимся сроком годности. Таким образом, появятся предпосылки к уменьшению роста цен в магазинах, и в конечном счете это будет выгодно всем гражданам нашей страны.