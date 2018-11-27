На прошлой неделе Совет Федерации одобрил принятый ранее Государственной Думой закон, который устанавливает запрет на возврат поставщикам некоторых видов продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Он создает дополнительные меры защиты отечественных производителей и потребителей.

Напомню, что с 1 февраля 2010 года вступил в силу закон о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации, направленный на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. В рамках инициированного "Единой Россией" проекта "Народный контроль" мы следили за реализацией этого закона, пресекали нарушения правил торговли и принимали меры по защите отечественных товаропроизводителей от поборов и дискриминации со стороны некоторых торговых сетей.

Однако до сих пор существует практика, когда сети берут у поставщиков продукцию, а затем, если не получается продать ее, возвращают, не оплачивая или заставляя выкупать.

К сожалению, количество непроданных продовольственных товаров, возвращаемых производителям, в последнее время увеличивается. Возврат продукции некоторым мясокомбинатам доходит до 30% от поставки, а хлебопекарным предприятиям - до 50%. Ежегодно уничтожается в среднем около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи.

Конечно, в наибольшей степени в этом виноваты те торговые сети, которые в недостаточной степени занимаются прогнозированием потребительского спроса. Но убытки несут не они, а производители: в общей сложности около 300 млрд рублей в год.

Практика возврата продовольственных товаров вредит и покупателю, потому что дополнительный ущерб производителя неизбежно превращается или в снижение качества продукции, или в уменьшение ее объема, или в повышение цены.

Отмечу также, что аналогичные импортные товары возврату не подлежат. Получается, что российские предприятия поставлены в худшие условия, чем иностранные.

Для изменения сложившейся ситуации по требованию отечественных товаропроизводителей был подготовлен законопроект о полном запрете на возврат продовольственных товаров поставщикам.

Но данная инициатива вызвала серьезное недовольство со стороны торговых сетей. Они указывали на новые издержки, которые, с их точки зрения, могли бы привести к росту цен на товары.

Правительство в свою очередь предложило запретить возврат только скоропортящихся продуктов со сроком хранения до 10 дней.

В результате обсуждения мы пришли к компромиссному решению, согласно которому возврату не подлежат продовольственные товары, имеющие срок годности менее месяца, то есть почти вся молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, свежие мясо и рыба, фрукты и овощи.

Данное решение поддержал премьер-министр и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Кроме того, мы приняли поправку, в соответствии с которой торговым сетям будет предоставлено 180 дней, то есть полгода, на то, чтобы подготовиться к исполнению этого закона.

В результате производителям удастся избежать многомиллиардных убытков, и они смогут направить дополнительные средства на развитие своего дела, на расширение ассортимента, на улучшение качества продовольствия и его рецептуры.

Конкуренция между поставщиками будет более честной. А торговые сети будут активнее использовать систему скидок, чтобы распродавать нереализованную продукцию с заканчивающимся сроком годности. Таким образом, появятся предпосылки к уменьшению роста цен в магазинах, и в конечном счете это будет выгодно всем гражданам нашей страны.