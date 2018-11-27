Исследование: Большинство россиян не собирается покидать свою страну

Утечка мозгов из России, судя по данным исследовательского холдинга Ромир, стихает. Только 12 процентов россиян сегодня задумываются о том, чтобы покинуть родину и обосноваться на постоянное жительство в другой стране. И процент этот держится практически неизменным уже три года.

Для сравнения: шесть лет назад желающих выехать было 64 процента. Каков же возрастной состав потенциальных мигрантов? Это на четверть молодежь. Стремится она в основном в Европу. А вот Америка, утверждают социологи, за последние три года подрастеряла свою привлекательность.

И еще один показательный факт: Россию в качестве страны проживания для своих детей выбирают более 80 процентов опрошенных.