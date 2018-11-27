Пенсия

Как будут платить белорусу социальную пенсию в России?

"Мой сын, инвалид детства, в течение года получал гражданство России и проходил комиссию. В это время ему не выплачивали социальную пенсию ни в Беларуси, ни в России. Кто в таких обстоятельствах должен был выплачивать ему пенсию? Инна Ивановна, Минская область".

Вопрос прокомментировала Наталья Мурашкевич, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Как следует из договора России и Беларуси о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года, социальные пенсии назначаются и выплачиваются по законодательству государства проживания пенсионера. А в статье 1 Закона Беларуси "О пенсионном обеспечении" закреплено право на государственное пенсионное обеспечение только граждан, постоянно проживающих в стране. Для постоянного проживания граждан Беларуси за пределами страны оформляется специальный паспорт серии РР. Человеку, получившему такой паспорт, выплата социальной пенсии прекращается. При переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ от 13 марта 1992 года выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства. В российском законодательстве социальные пенсии предусмотрены. Соответственно, оснований для выплаты социальной пенсии, назначенной в Беларуси, гражданам, проживающим за пределами страны, с учетом положений Соглашения также не имеется. Что касается срока назначения социальной пенсии в России, то этот вопрос регулируется законодательством России.

Правила

Может ли белорус ездить на родине с российскими правами?

"Долгое время работал и жил в России. Вернулся на родину. Есть вопрос: надо ли мне менять действующее водительское удостоверение, полученное в России, на белорусское? Артем, Минск".

Вот как комментирует вопрос старший инспектор по особым поручениям управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Анна Банадык:

- Законом не устанавливается срок действия на территории Беларуси иностранного водительского удостоверения, выданного гражданину нашей страны компетентными органами других государств.

Таким образом, положение статьи 5 Закона "О дорожном движении" не распространяется на граждан Республики Беларусь, имеющих действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, что дает им право управления механическими транспортными средствами соответствующей категории на территории Беларуси до окончания срока действия таких удостоверений. В то время как иностранцы, переехавшие на постоянное жительство в Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Беларуси по истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство.

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