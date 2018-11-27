Американский космический аппарат InSight, преодолев около 480 миллионов километров, достиг Марса. Перед посадкой станция массой 385 килограммов совершила торможение в атмосфере планеты, которое началось на высоте около 128 километров. На поверхность планеты сел посадочный зонд Mars InSight и отправил на Землю первые снимки. Стартовавшая еще в мае уникальная миссия обещает пролить свет на многие тайны Солнечной системы, в частности, на образование планет.

- Главными задачами последних миссий NASA был поиск воды и следов жизни на Марсе, а в данном случае ученые впервые надеются заглянуть во "внутренности" планеты, - сказал корреспонденту "РГ" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН кандидат физико-математических наук Михаил Герасимов. - На сегодня понятно, что на больших глубинах Марс расплавлен, так как мы видим вулканы, но что там внутри, конкретно пока неизвестно. Предстоит изучить, какова толщина коры планеты, что из себя представляет ее мантия, есть ли у нее ядро и т.д. Узнав это, можно разобраться, как менялась планета с такой массой, как шла ее эволюция. Такое знание позволит многое понять, как шло формирование Земли.

Заглянуть внутрь Марса ученые намерены с помощью сейсмометров, которые будут фиксировать естественные марсотрясения. Правда, ученым придется набраться терпения. "На Земле для изучения недр применяют взрывы. По отраженным от глубин сейсмическим волнам анализируют полученную информацию, делают выводы о плотности, породах и т.д. На Марсе волны будут появляться, например, от падения метеоритов. Так что ждать и накапливать информацию придется долго", - говорит Герасимов. Ранее сейсмометры устанавливались на Луне, однако ученым так и не удалось понять, есть ли у нашего спутника ядро или нет. Отметим, что в прошлом NASA уже отправляло на Марс сейсмометры на двух аппаратах "Викинг" в 1976 году. Однако они не справились с поставленными задачами, один сломался, второй выдавал, очевидно, неверные данные. Сейчас ученые надеются на успех. Сейсмические исследования на Марсе начнутся через несколько недель.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Юрий Медведев

На зонде Mars InSight установлен целый комплекс сложных приборов. Это и созданный NASA совместно с французским космическим агентством сейсмометр, а также прибор RISE для изучения вращения Марса. Измеряя мельчайшие отклонения в равномерном вращении планеты, ученые постараются оценить размер, плотность и состояние вещества внутри ядра планеты. Оценка скорости вращения планеты будет проводиться при помощи радиосигналов, отправляемых с Земли, которые позволят определять положение аппарата на поверхности планеты с точностью до 10 сантиметров.

Датчик HP3 будет размещен на глубине 3-5 метров для оценки теплового потока из глубин планеты. По мере зарывания он будет останавливаться каждые 15 сантиметров для снятия показаний. Датчик создан при участии Германского аэрокосмического центра и Польской академии наук.

Ученые впервые надеются заглянуть во "внутренности" Красной планеты, понять, как формировались планеты Солнечной системы

Напомним, что согласно первоначальным планам американского космического агентства аппарат InSight должен был отправиться к Марсу в марте 2016 года, но из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS запуск был сдвинут.

Что касается российских исследований Красной планеты, то в 2021 году отечественная посадочная платформа должна будет обеспечить посадку европейского марсохода Paster в рамках миссии ExoMars-2020.