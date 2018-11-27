Картина Маковского ушла с молотка в Лондоне за рекордные $5,5 млн

Картина Константина Маковского (1839-1915) "Игра в жмурки" ушла с молотка в аукционном доме Sotheby's за 4,3 млн фунтов (5,5 млн долларов). Эта сумма стала рекордной для произведений художника и почти в два раза превысила оценочную стоимость полотна. Отмечается, что на "русские торги" картину выставил коллекционер из Нью-Йорка.

Однако это не единственный рекорд, установленный на второй день торгов: полотно Нико Пиросмани (1862-1918) "Грузинка в лечаки" с оценочной стоимостью в 500-700 тыс. фунтов (650 - 910 тыс. долларов) было продано за рекордные для произведений Пиросмани 2,23 млн фунтов (2,8 млн долларов).

На аукционе в секции картин особое внимание привлекли полотно Николая Фешина (1881-1955) и потрет Льва Толстого кисти Ильи Репина (1844-1930).

"Русская неделя", традиционно проходящая два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре - проходит в Лондоне. Торги картинами и предметами искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Итоги торгов этого года подведут 28 ноября.

