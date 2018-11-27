Король Малайзии женился на "Мисс Москва - 2015"

Король Малайзии Мухаммад Пятый женился на победительнице конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксане Воеводиной.

Торжества по этому случаю состоялись 22 ноября в подмосковной Барвихе. Свадьба была без алкоголя и с халяльной едой. Как передает РИА Новости, 25-летняя модель вышла к публике в белом пышном платье, а ее жених, которому 49 лет - в малайзийской традиционной одежде.

Мухаммад Пятый - король "номинальный". Он не имеет полной власти, а срок его правления закончится в 2022 году. Страной руководит премьер-министр и правительство. Оксана Воеводина ради любимого приняла ислам и сменила имя. Теперь она Рихана.