Кудрин оценил потенциал российской экономики

По итогам 2018 года российская экономика вырастет на 1,6 процента - ниже официального прогноза в 1,8 процента. Такой прогноз озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на международном форуме Финансового университета "Как попасть в пятерку".

Комментируя свою точку зрения, он отметил, что прирост цены на нефть, который всегда работал как драйвер нашей экономики, сейчас уже не действует: нужны другие точки роста.

Минэкономразвития еще в сентябре пересмотрело ожидания по росту российского ВВП на 2018 год в рамках уточненной версии основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2024 годы. Прогноз был понижен до 1,8 процента с 1,9 процента в июле. Ожидания по росту экономики в 2019 году также были пересмотрены. Новый прогноз - 1,3 процента против ожидавшихся ранее 1,4 процента.