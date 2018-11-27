Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями

Попытка наделить техсекретариат ОЗХО обвинительными функциями является нарушением конвенции и прямым вторжением в прерогативы СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой в Париже.

По словам Лаврова, российская сторона привлекла внимание к тревожной тенденции, которая проявляется на международной арене, в частности, в ОЗХО, где в грубое и прямое нарушение конвенции о химическом оружии технический секретариат этой организации наделяется функциями определения виновных. "Это является не только нарушением конвенции о химическом оружии, но и прямым вторжением в прерогативы СБ ООН", - особо отметил глава МИД РФ.

Напомним, конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химических атаках. Россия выразила несогласие с решением увеличить бюджет ОЗХО. Однако поправки РФ и Ирана в проект программы и бюджет приняты не были.