Магнус Карлсен начнет тай-брейк белым цветом

В Лондоне завершилась основная часть матча за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на звание Фабиано Каруаной (США). Все двенадцать партий с классическим контролем времени сыграны вничью.

Карлсен и Каруана вписали 56-ой матч за звание чемпиона мира по шахматам в историю как первый матч, в основной части которого ни одна партия не завершилась результативно. Счёт по итогам классической части поединка 6:6.

В двенадцатой партии белые фигуры были у претендента Фабиано Каруаны, "белые" партии которого в этом матче проходят под знаком хода "e2-e4" и сицилианской защиты. В первой части матча Каруана белыми разыгрывал вариант "Россолимо" (первая, третья и пятая партии), во второй части матча - Челябинский вариант в сицилианской защите (восьмая, десятая и двенадцатая партии).

Но, как сложилось в этом противостоянии, игру диктует не белый цвет.

В одиннадцатой игре, играя черными, Каруана пытался уводить соперника от теории в более непривычные варианты. В этот раз по-новому сыграл Магнус Карлсен. Первые семь ходов двенадцатой партии повторили восьмую и десятую. Восьмым ходом Карлсен убрал своего коня от угрозы белой пешки на e7, а не b8, применявшееся в предыдущих вышеназванных партиях. Уже в промежуток с десятого по четырнадцатый ход на доске чуть не случилось троекратное повторение ходов, что в шахматах приравнивается к ничьей. Фабиано Каруана сделал несколько маневров ферзем по полям а4-b4-а4-b4, а чемпион мира на каждый маневр ферзя отвечал слоном d7-f5-d7-f5. Продолжение повторений ходов могло бы стать непростой задачей для судей матча, ведь по регламенту ничья в партии разрешена лишь после тридцатого хода. С мирной дорожки сошел претендент Каруана, ответив несколько неочевидным 15.С e3?. Далее претендент продолжил серию необъяснимых решений (таких, как 18.f3? и 21. Лh2!?), тем самым вызвав непонимание со стороны коллег-гроссмейстеров, следящих за турниром.

"По моему прогнозу Каруана проиграет, мне крайне не нравится, что он делает сегодня, кажется, что он не чувствует позицию", - высказался 14-й чемпион мира Владимир Крамник на одном из шахматных порталов.

Но на то Карлсен и чемпион, что и в вопросе необъяснимых решений в последней партии он оказался чемпионом. В то время, когда компьютерный анализ давал оценку "-2" против Каруаны, а сам претендент значительно отставал по времени, норвежец после 31-ого хода предложил ничью.

"Я никогда ранее не видел Магнуса, предлагающего ничью в такой позиции. Совершенно игровая позиция с перспективой на победу", - написал в своем микроблоге гроссмейстер, номер пять мирового рейтинга Аниш Гири.

"Предложение ничьей стало для меня сюрпризом - сказал Фабиано Каруана на пресс-конференции поле партии. - Мне понадобилось некоторое время, чтобы принять решение. Я проверил, что хорошего продолжения у меня нет, и согласился".

Сам же Магнус Карлсен, отвечая на вопрос журналиста, почему он не решился направлять партию в победное русло, свои карты раскрывать не стал.

"Очевидно, подобное продолжение не входило в мои планы. Моя позиция была безопасна. Ваш компьютер говорил играть не 25. …a5, а 25. …b5, и сильно оценивал позицию в пользу черных? Мне все равно. Ничья, как и тай-брейк - вполне устраивающий меня расклад", - ответил чемпион мира.

По регламенту матча при переносе развязки поединка на тай-брейк меняется дележ призового фонда. Если бы победитель был выявлен в основное время матча, он получил бы 60% от одного миллиона евро призовых, проигравший - 40%. Теперь пропорция станет 55% на 45%.

"Меня сейчас меньше всего волнуют деньги", - сказал претендент Фабиано Каруана. "Я даже не знал об этом", - заверил Карлсен.

Напоследок шахматистам задали ставший сегодня популярным вопрос: считают ли они, что матч, состоящий только из ничьих, способен нанести вред популяризации и имиджу шахмат?

"Я не знаю", - был ответ Магнуса Карлсена.

"Это не моя работа думать об этом и комментировать это. Мы играем в том формате, который имеем. Если регламент матча поменяют, то будем играть в рамках его", - сказал Фабиано Каруана.

В завершении конференции главный арбитр матча Стефан Эскафр провел жеребьевку, по итогам которой первую партию тай-брейка белыми фигурами сыграет Магнус Карлсен.



Регламент тай-брейка матча за мировую корону.

Первый этап - рапид. Четыре партии в быстрые шахматы (25 минут + 10 секунд добавления на каждый ход), если ни один из участников не выиграет досрочно.

Второй этап - блиц. При сохранении равного счёта соперники сыграют до пяти серий из двух партий в блиц (5 минут + 3 секунды добавления на каждый ход) белыми и чёрными. Победителем объявляется тот игрок, который первым выиграл серию из двух партий.

Третий этап - Армагеддон. Если все пять серий завершаются вничью, соперники играют "партию смерти" Армагеддон. Белым даётся пять минут, чёрным четыре. Начиная с 61 хода каждому из игроков добавляется по три секунды на ход. Игрок, выигравший по жребию, получает право выбора цвета фигур. Белые с лишней минутой в запасе обязаны побеждать. Ничья будет означать победу чёрных. Таким образом, при любой развязке партия выявит победителя матча, который станет чемпионом мира.

Тай-брейк состоится в среду, 28 ноября. Начало в 18:00 по московскому времени.