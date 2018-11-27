Как сообщает "Нью-Йорк таймс", речь идет об одном из самых серьезных юридических деяний в Соединенных Штатах - нарушении условий сделки со следствием, которую Манафорт, обвиняемый по восьми пунктам, заключил 14 сентября этого года. Материалы о правонарушении были переданы офисом спецпрокурора в суд Нью-Йорка, где говорится о том, что Манафорт "неоднократно лгал следствию и ФБР". При этом какие-либо подробности того, как именно "лгал" бывший помощник Трампа, приведены не были. В спецкомиссии заявили о том, что теперь Манафорт "может столкнуться с еще более суровым приговором, чем раньше".
Напомним, что в августе жюри присяжных признало Манафорта виновным в 8 из 16 пунктов обвинений. В той или иной степени они касались серьезных финансовых махинаций. Манафорт был арестован в октябре прошлого года в рамках расследования спецпрокурора Мюллера вместе со своим бывшим компаньоном и приятелем Ричардом Гейтсом. В обвинительном заключении говорилось, что Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов. Однако вскоре настоящей сенсацией стало то, что Гейтс во время очередного судебного разбирательства заявил о том, что заключил сделку со следствием.
Все это время спецкомиссия Мюллера пыталась не только вскрыть суть финансовых махинаций, а главным образом расколоть политтехнолога на информацию о вероятном "российском следе" в кампании Трампа, а также о его личных контактах с пророссийскими политиками на Украине до госпереворота в Киеве. Однако Манафорт хранил молчание и не шел ни на какие уступки как следствию, так и самому спецпрокурору. Он даже заслужил похвалу из уст главы Белого дома, назвавшего своего бывшего помощника "храбрым человеком, не сломавшимся под давлением следствия". И это, несмотря на то, что по совокупности обвинений 69-летнему Манафорту грозило и продолжает грозить до 80 лет тюрьмы. Потому в сентябре и стала громом среди ясного неба новость о том, что Манафорт заключил сделку со следствием, по которой срок наказания мог быть снижен до 10 лет. Этот шаг эксперты назвали "сильнейшим психологическим ударом по Трампу".
Однако, как выясняется сейчас, ни с каким следствием Пол Манафорт сотрудничать и не собирался. Случившееся теперь можно расценить как сильнейший психологический удар уже для самого спецпрокурора Мюллера. В Белом доме могут потирать руки: выходит, что спецпрокуроры попросту лишились своего ключевого свидетеля, а их "версии" о так называемом российском следе в кампании Трампа лопнули как мыльный пузырь. Иными словами, "ключевой свидетель" попросту "водил следствие за нос". Экс-директор ФБР Мюллер и спецкомиссия, отмечают наблюдатели, "разгневаны донельзя". За полтора года работы спецпрокурорам так и не удалось собрать значимых улик, говорящих о сотрудничестве окружения Трампа с Москвой. Для спецкомиссии информация о "лжи Манафорта" пришлась отнюдь не вовремя: вот-вот она должна представить общественности полноценный отчет о своей деятельности за 18 месяцев. Но в нем, похоже, будут одни "белые пятна". А что же сам Манафорт? Вероятнее всего он делает ставку на помилование со стороны своего бывшего босса, о чем, кстати, уже дал понять Дональд Трамп. Хотя правоохранители и уверяют, что бывший политический стратег, нарушивший условия сделки со следствием, проведет остаток своей жизни в тюрьме.