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27.11.2018 19:26
Рубрика: В мире

Мюллер теряет свидетеля

Бывшего помощника Трампа уличили во лжи
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7730 (267)
Роберт Мюллер, специальный прокурор, занимающийся расследованием так называемого "российского следа" в предвыборной кампании Дональда Трампа, предъявил обвинения во лжи Полу Манафорту, бывшему главе избирательной кампании нынешнего главы Белого дома.
У Манафорта осталась надежда на помилование со стороны Трампа. Фото: REUTERS У Манафорта осталась надежда на помилование со стороны Трампа. Фото: REUTERS
У Манафорта осталась надежда на помилование со стороны Трампа. Фото: REUTERS

Как сообщает "Нью-Йорк таймс", речь идет об одном из самых серьезных юридических деяний в Соединенных Штатах - нарушении условий сделки со следствием, которую Манафорт, обвиняемый по восьми пунктам, заключил 14 сентября этого года. Материалы о правонарушении были переданы офисом спецпрокурора в суд Нью-Йорка, где говорится о том, что Манафорт "неоднократно лгал следствию и ФБР". При этом какие-либо подробности того, как именно "лгал" бывший помощник Трампа, приведены не были. В спецкомиссии заявили о том, что теперь Манафорт "может столкнуться с еще более суровым приговором, чем раньше".

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Напомним, что в августе жюри присяжных признало Манафорта виновным в 8 из 16 пунктов обвинений. В той или иной степени они касались серьезных финансовых махинаций. Манафорт был арестован в октябре прошлого года в рамках расследования спецпрокурора Мюллера вместе со своим бывшим компаньоном и приятелем Ричардом Гейтсом. В обвинительном заключении говорилось, что Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов. Однако вскоре настоящей сенсацией стало то, что Гейтс во время очередного судебного разбирательства заявил о том, что заключил сделку со следствием.

Все это время спецкомиссия Мюллера пыталась не только вскрыть суть финансовых махинаций, а главным образом расколоть политтехнолога на информацию о вероятном "российском следе" в кампании Трампа, а также о его личных контактах с пророссийскими политиками на Украине до госпереворота в Киеве. Однако Манафорт хранил молчание и не шел ни на какие уступки как следствию, так и самому спецпрокурору. Он даже заслужил похвалу из уст главы Белого дома, назвавшего своего бывшего помощника "храбрым человеком, не сломавшимся под давлением следствия". И это, несмотря на то, что по совокупности обвинений 69-летнему Манафорту грозило и продолжает грозить до 80 лет тюрьмы. Потому в сентябре и стала громом среди ясного неба новость о том, что Манафорт заключил сделку со следствием, по которой срок наказания мог быть снижен до 10 лет. Этот шаг эксперты назвали "сильнейшим психологическим ударом по Трампу".

Ключевой свидетель просто "водил следствие за нос"

Однако, как выясняется сейчас, ни с каким следствием Пол Манафорт сотрудничать и не собирался. Случившееся теперь можно расценить как сильнейший психологический удар уже для самого спецпрокурора Мюллера. В Белом доме могут потирать руки: выходит, что спецпрокуроры попросту лишились своего ключевого свидетеля, а их "версии" о так называемом российском следе в кампании Трампа лопнули как мыльный пузырь. Иными словами, "ключевой свидетель" попросту "водил следствие за нос". Экс-директор ФБР Мюллер и спецкомиссия, отмечают наблюдатели, "разгневаны донельзя". За полтора года работы спецпрокурорам так и не удалось собрать значимых улик, говорящих о сотрудничестве окружения Трампа с Москвой. Для спецкомиссии информация о "лжи Манафорта" пришлась отнюдь не вовремя: вот-вот она должна представить общественности полноценный отчет о своей деятельности за 18 месяцев. Но в нем, похоже, будут одни "белые пятна". А что же сам Манафорт? Вероятнее всего он делает ставку на помилование со стороны своего бывшего босса, о чем, кстати, уже дал понять Дональд Трамп. Хотя правоохранители и уверяют, что бывший политический стратег, нарушивший условия сделки со следствием, проведет остаток своей жизни в тюрьме.

В мире США Дональд Трамп
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