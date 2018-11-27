Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, поддерживать предприятия можно за счет "дешевых" кредитных средств на осуществление их деятельности.

"Для этого у нас есть механизм - предоставление льготных займов Фондом развития промышленности, процентная ставка по таким займам составляет от 1% до 5%", - приводит слова министра агентство ТАСС.