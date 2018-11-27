Матвиенко: РФ поддерживает инициативу Киргизии о парламентском измерении ШОС

Россия поддерживает инициативу Киргизии о возобновлении парламентского диалога по линии ШОС. Об этом заявила во вторник председатель комитета Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Дастанбеком Джумабековым в Москве.

Глава Совфеда особо отметила хороший уровень взаимодействия российских и киргизских парламентариев на международных площадках. "Это и МПА СНГ, и Межпарламентский союз, и ПА ОДКБ, это очень важно, особенно с учетом нынешнего развития международных событий, проводить "сверку часов", выступать с единых, скоординированных позиций, отстаивать национальные интересы наших стран", - сказала она.

"Мы надеемся и на дальнейшее активное взаимодействие, мы поддерживаем идею наших киргизских партнеров о возобновлении государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по парламентской линии", - добавила она.

"Знаю, что вы запланировали провести такую встречу в рамках парламентского измерения ШОС 13-15 декабря на уровне председателей комитетов по международным делам, - продолжила спикер. - Мы считаем это очень правильным, поддерживаем такую инициативу киргизской стороны".

Ранее о необходимости более тесного взаимодействия парламентариев стран-участниц ШОС говорил глава международного комитета СФ Константин Косачев в ходе встречи с послом Индии Балой Венкатешем Вармой.

Он считает, что предстоящая в Бишкеке встреча может послужить основой для конкретных договоренностей.

"Там будут обсуждаться будущие решения в отношении парламентского измерения ШОС в целом. Мы рассчитываем, что сможем выйти на какие-то финальные решения уже в рамках российского председательства в ШОС в будущем году. Также рассчитываем здесь на тесный, доверительный диалог с нашими коллегами из индийского парламента", - сказал Косачев.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества объединяет восемь государств-членов. Это Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Еще четыре страны имеют статус наблюдателей: Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Монголия. Шесть стран являются партнерами по диалогу ШОС - Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.