Медведев: Инцидент в Керченском проливе - это политические технологии

Провокация ВМС Украины в Черном море - это политические технологии действующего президента Украины Петра Порошенко, у которого сейчас нет шансов не только победить на выборах главы государства, но, возможно, даже выйти во второй тур, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

О сценарии введения в соседнем государстве военного положения местные аналитики говорили еще год назад, обратил внимание глава российского правительства, комментируя события с задержанием кораблей ВМС Украины, нарушивших в Черном море государственную границу России. "Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, выйти во второй тур. И для того, чтобы добиться определенных политических, выгодных для действующего президента решений, и была предпринята эта провокация", - уверен Медведев.

В результате в стране вводится военное положение, которое, считает он, дает возможность действующей власти, как минимум, немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения. Максимальный вариант - отказ от проведения выборов.

На самой Украине сразу обратили внимание, что даже в гораздо более тяжелые времена военное положение власть не вводила. "Потому что это политика, это политические технологии, избирательные технологии. Именно так это воспринято и внутри самой Украины, и таким образом это воспринимаю я", - заявил председатель правительства России.

- Это дополнительное осложнение в тех процессах, которые идут на Украине. Это может создать серьезные проблемы для экономики Украины и это, конечно, не улучшает отношения между Российской Федерацией и Украиной, - заключил он.