Медведев: Соглашение ЕАЭС о маркировке будет ратифицировано до конца года

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассчитывают до конца года ратифицировать соглашение о маркировке товаров средствами идентификации и получить полноценный механизм против серых схем в торговле.

В Минске прошла встреча правительственных делегаций стран, входящих в Евразийский экономический союз. Россию на заседании Евразийского межправительственного совета представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глав делегаций перед переговорами напутствовал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. ЕАЭС отвел себе десять лет, чтобы снять все преграды на рынках товаров и услуг, сформировать общие отраслевые рынки. Четыре уже прошло, напомнил он. "Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал правительства принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза. Их работу проверят 6 декабря в ходе саммита на уровне глав государств. "Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Санкт-Петербурге главы государств поставят, наконец, свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, - заявил президент Беларуси. - Таким образом будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы".

После этого межправсовет отправился обсуждать повестку дня в узком составе за закрытыми дверями. Понадобилось для этого два с половиной часа. В какой-то момент даже взяли небольшой тайм-аут. "Не все обсуждения проходят гладко, по ряду вопросов сохраняются определенные разногласия, - признал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, когда премьер-министры перешли к расширенному составу межправсовета. - И это понятно - каждое государство старается отстоять свои национальные интересы". Но все государства нацелены на интеграцию в рамках союза, заверил он.

"Мы в целом положительно оцениваем динамику экономической интеграции. Есть движение по всем направлениям. Общий рынок союза развивается: не без проблем, но этот рынок живет", - заявил Дмитрий Медведев. В первые три квартала года торговля внутри ЕАЭС выросла на 13-14 процентов.

Россия в этом году председательствует в организации и в этом статусе в качестве одного из приоритетных направлений работы выбрала как раз устранение препятствий в торговле на внутреннем рынке союза. Ранее принятая "дорожная карта", призванная ликвидировать эти барьеры, реализуется не без проблем и отставания, подчеркнул российский премьер, призвав обеспечить ее своевременное выполнение.

К таким же сложным темам, по которым предстоит продолжить работу, российский премьер отнес вопросы формирования общих рынков нефти и газа, проекта финансового рынка союза. Последний должен заработать с 2025 года, но страны уже приступили к подготовке необходимых документов. "Мы договорились, что усилия в этом направлении будем объединять", - коротко прокомментировал он эту дискуссию.

От того, насколько прозрачным будет продвижение товаров по территории союза, зависит и исполнение налоговых планов и бюджета, отметил Медведев. В этой связи он напомнил, что в феврале в Алма-Ате было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Документ позволит распространить данный механизм на широкий круг товаров, уйти от серых схем и оздоровить рынок. "Ратификация продолжается. Мы все очень надеемся, что она будет победно завершена в этом году и мы сможем получить реально работающий документ", - заявил глава правительства.

Активно страны ЕАЭС включились в работу над цифровой повесткой организации - существует договоренность о формировании единого цифрового евразийского пространства. И если по каким-то направлениям движение государств, как выразился премьер-министр России, с разной скоростью возможно, то в данном случае это нереально. "Или мы все в "цифре", или получается, что та или иная страна просто будет выведена на обочину, - не сомневается Дмитрий Медведев. - Цифровая повестка дня - это то, где мы должны двигаться синхронно". Госструктуры, бизнес и простые граждане уже направляют в Евразийскую экономическую комиссию свои инициативы. В этом году поступило на рассмотрение 37 проектов: 8 уже отобрали, над 19 думают, 10 пришлось отклонить. Задача стран - создать необходимые институциональные и инфраструктурные условия для их запуска. "Сегодня мы договорились разработать концепцию применения так называемых специальных режимов, которые называются прекрасным словом "регулятивные песочницы", - рассказал премьер.