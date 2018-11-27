Новости

Автомобиль сбил пешеходов в центре Нью-Йорка 04:43
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на пять км 04:36
Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов 04:29
Турецкая полиция организовала обыски на двух виллах по делу Хашкаджи 03:33
Аппарат NASA передал на Землю первый снимок с Марса 03:31
Путин и Меркель обсудили инцидент в Черном море 03:04
Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке 02:42
Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе 01:52
На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов 01:23
Власти Мексики усилят охрану лагеря мигрантов в Тихуане 00:40
На Марсе приземлился посадочный модуль Mars InSight 26.11.2018
ФСБ: Задержанные украинцы слышали предупреждение пограничников РФ 26.11.2018
На одном из кораблей ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб 26.11.2018
Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно 26.11.2018
Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ 26.11.2018
Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия 26.11.2018
В Кемеровской области при пожаре погибли четыре человека 26.11.2018
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины 26.11.2018
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе 26.11.2018
В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову 26.11.2018
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины 26.11.2018
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 26.11.2018
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 26.11.2018
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 26.11.2018
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 26.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 04:29
Рубрика: В мире

Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов

Власти Мексики просят США разобраться в ситуации на границе, когда американские силовики использовали против мигрантов нелетальное оружие. Дипломатическая нота направлена в посольство США.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
США намерены вместе с Мексикой урегулировать ситуацию на границе

Речь идет об инциденте, который произошел 25 ноября. Тогда около 500 мигрантов из Центральной Америки попытались силой прорваться на территорию США в районе города Тихуана. Попытка не удалась. Мексиканские СМИ сообщили, что представители США применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

МИД Мексики обращается к Соединенным Штатам с просьбой провести тщательное расследование событий, в которых "использовалось нелетальное оружие со стороны США в сторону Мексики", цитирует РИА Новости.

Согласно официальным данным, в Мексике сейчас находятся более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов. В основном они сконцентрированы в районе городов Тихуана и Мехикали, там насчитывается 7,4 тысячи мигрантов.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября