Мексика попросила США расследовать применение оружия против мигрантов

Власти Мексики просят США разобраться в ситуации на границе, когда американские силовики использовали против мигрантов нелетальное оружие. Дипломатическая нота направлена в посольство США.

Речь идет об инциденте, который произошел 25 ноября. Тогда около 500 мигрантов из Центральной Америки попытались силой прорваться на территорию США в районе города Тихуана. Попытка не удалась. Мексиканские СМИ сообщили, что представители США применили против мигрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

МИД Мексики обращается к Соединенным Штатам с просьбой провести тщательное расследование событий, в которых "использовалось нелетальное оружие со стороны США в сторону Мексики", цитирует РИА Новости.

Согласно официальным данным, в Мексике сейчас находятся более 8,2 тысячи центральноамериканских мигрантов. В основном они сконцентрированы в районе городов Тихуана и Мехикали, там насчитывается 7,4 тысячи мигрантов.