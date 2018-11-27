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"Меня забыли пристегнуть". Страшный полет на дельтаплане сняли на видео

27.11.2018,  
18:09
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Youtube Фото: Youtube
Фото: Youtube

На сайте YouTube в течение одного дня стал безумно популярен ролик, опубликованный пользователем по имени Крис Гурски. На видео запечатлен его полет на дельтаплане с инструктором. Полет стал для Гурски необычайно опасным, поскольку инструктора пристегнули к летающей машине, а его - нет.

Инцидент произошел с мужчиной в Швейцарии еще в октябре нынешнего года. Сразу после взлета Гурски понял, что его страховочная система никак не закреплена. Чтобы не упасть с дельтаплана, быстро набирающего высоту, он ухватился левой рукой за железную перекладину перед собой, а правой - за снаряжение инструктора, и летел так на протяжении примерно двух минут.

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Когда дельтаплан снизился до безопасной высоты, мужчина разжал руки и упал на землю. Однако без травм не обошлось - Гурски сломал запястье и перенес сложную операцию.

Полет на дельтаплане мужчина намерен повторить, но где-то в другом месте - например, в Норвегии.

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