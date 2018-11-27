Новости

Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
Лавров: Спонсоры Украины должны предупредить Киев о последствиях 17:55
Метро Москвы сообщило о готовности к предновогоднему буму 17:54
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года 17:52
Эксперты назвали профессии, которые не нужны Москве 17:51
УЕФА пересмотрит запрет матчей на Северном Кавказе 17:51
"Жигули" со штатным "автоматом": в Беларуси продается редкий ВАЗ-2105 17:50
Власти Финляндии вернули россиянке изъятого из семьи ребенка 17:46
Крым посетят члены бундестага ФРГ 17:40
Матвиенко: РФ поддерживает инициативу Киргизии о парламентском измерении ШОС 17:33
Из-за снегопада в Москве осложнилась дорожная ситуация 17:30
В Екатеринбурге оперный певец порвал рот на сцене 17:28
В Калининграде отмыли памятник Канту после нападения вандалов 17:26
Командирам катеров ВМС Украины изберут меру пресечения в среду 17:25
Грушко: Инцидент в Керченском проливе не имеет военного значения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 18:19
Рубрика: Общество

Уточнили Нобеля

Открыто новое состояние вещества
Текст: Аркадий Симонов
Чтобы найти новое объяснение для общепринятого в научном мире постулата, а тем более удостоенного Нобелевской премии, нужна по-настоящему прорывная разработка. Это удалось международной группе ученых из НИТУ "МИСиС", Уральского отделения РАН, Университета Тель-Авива, немецкого Университета Байройта и шведского Линчёпингского университета. Речь идет об одном удивительном явлении, которое физики впервые наблюдали еще в начале прошлого века. Оксид железа (гематит), который является изолятором и не проводит электрический ток, при давлении около 1 миллиона атмосфер неожиданно превращался в хороший проводник. Почему происходит такой фазовый переход вещества из одного состояния в другое? Над объяснением феномена физики бились не один десяток лет. Его нашел британец Hевилл Франсис Мотт, за что в 1977 году был удостоен Нобелевской премии. Что же не устроило современных физиков в теории лауреата?

- Для своего времени эта теория все отлично объясняла, но с годами появлялась все более изощренная техника, на которой проводили все более тонкие эксперименты. И вдруг оказалось, что ряд результатов в теорию Мотта не вписывается, - сказал корреспонденту "РГ" один из авторов исследования доктор физико-математических наук Иван Леонов. - О каких странностях речь? Например, как и предсказывает теория, при высоком давлении сопротивление гематита падало в тысячи раз, а вот его магнитные свойства менялись совершенно не так, как предсказывала теория Мотта.

Фото: Сергей Савостьянов
Российские ученые могут добиться прорыва в области сверхпроводимости

Чтобы разобраться в этом отклонении от теории, ученые рассчитали самые разные варианты поведения гематита в экстремальных условиях сверхвысоких давлений. Результат оказался неожиданным для самих физиков. Фазовый переход из диэлектрика в металл должен происходить причудливым путем.

- В материале одновременно обязаны существовать оба состояния - и металл, и диэлектрик, причем каждого примерно поровну, - говорит Леонов. - Такое возможно только, если в гематите формируются две соответствующие этим состояниям кристаллические решетки.

Теоретические выводы затем подтвердились в экспериментах. Таким образом, ученым удалось найти совершенно новое объяснение удивительного явления. Принципиально важно, что речь не только о гематите, а о целом классе оксидов, которые сегодня применяются в разных областях науки и техники, в частности, микроэлектронике, в космической, автомобильной, авиационной промышленности и т.д.

Это открытие может ответить на многие вопросы о строении и эволюции Земли

- Наша работа может заинтересовать и геофизиков, которые изучают строение Земли, - говорит Леонов. - Сегодня наука очень мало знает, что происходит на больших глубинах, в ядре и мантии Земли, где под высоким давлением находится огромное количество железа и его оксидов. Новое знание о принципах фазового перехода может ответить на многие вопросы о недрах планеты.

Результаты опубликованы в престижном международном журнале Physical Review X. Руководителями прорывного исследования являются наш бывший соотечественник Григорий Розенберг, который сейчас работает в Израиле, а также россиянин, профессор шведского Линчёпингского университета Игорь Абрикосов. Выиграв мегагрант, он создал в НИТУ "МИСиС" лабораторию моделирования и разработки новых материалов, где и проводилась значительная часть исследований.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая